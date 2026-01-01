Juronjuz: Zdravstveni stručnjaci za 2026. savetuju jednostavne navike

Beta pre 58 minuta

Stručnjaci dali su nekoliko saveta o zdravlju i svi se slažu da treba ostati jednostavan, preneo je Juronjuz (Euronews) na francuskom.

Nova godina je prilika za mnoge da isprobaju nove navike i obavežu se na poboljšanje svog zdravlja i blagostanja.

Međutim, te odluke, koliko god plemenite bile, mogu brzo da postanu i zastrašujuće sa svim savetima i ponekad kontradiktornim informacijama koje stižu iz društvenih mreža, reklama, uticajnih ljudi, prijatelja, pa čak i političara.

Međutim, stručnjaci savetuju da stvari treba da ostanu jednostavne.

Kada je u pitanju hrana, stručnjaci veruju da većina ljudi može bez suplemenata. Ako jedete dovoljno, verovatno dobijate dovoljno proteina i nisu potrebni proizvodi koji obećavaju podsticaj.

Istina je da bi mnogi ljudi mogli da imaju koristi od više vlakana u ishrani. Međutim, stručnjaci upozoravaju na prekomernu konzumaciju vlakana i preporučuju da ih umesto toga dobijaju iz integralnih namirnica kao što su voće, povrće, pasulj i integralne žitarice.

Postoje i mnogo jednostavniji načini za vežbanje, smatraju stručnjaci.

Ako teretana i sva njena oprema deluju zastrašujuće, može se zaboraviti ideja da je potrebna dodatna oprema za dobar trening.

Stručnjaci savetuju jednostavne vežbe u skladu sa sopstvenom težinom koje se mogu raditi praktično bilo gde, posebno u udobnosti doma.

Oni su dodali da se treba čuvati od trendova i velnes tretmana, jer smatraju da su često previše dobri da bi bili istiniti.

Lekari ocenjuju da suplementi u ishrani nisu potrebni ako postoji uravnoteženi unos hrane, dodaje Juronjuz navodeći da stručnjaci smatraju da je neophodno vratiti se osnovama, kako bi se poboljšalo zdravlje.

"Bez obzira da li živite u gradu ili na selu, više hodajte. Istraživanja pokazuju da je hodanje korisno i za fizičko i za mentalno zdravlje. Toliko je dobro da lekari bukvalno prepisuju svojim pacijentima vreme provedeno napolje", dodaje se u tekstu.

Treba dati prioritet dovoljnom spavanju i ne jedite samo dobro, jedite sporije, naveli su eksperti.

I na kraju, stručnjaci, u svetlu raznih priča na internetu da je nekome pomogao neki tretman i reklama kompanija koja obećavaju lako rešenje nekog zdravstvenog problema, ipak preporučuju da medicinski sistem iako nije savršen, ostaje najpouzdaniji.

"Vaš lekar ostaje najbolja osoba sa kojom možete razgovarati o prevenciji, zdravstvenim problemima i potencijalnim tretmanima. Kada zakažete pregled kod lekara, možete ga maksimalno iskoristiti tako što ćete doneti spisak pisanih pitanja i da tražite pojašnjenje", naveli su stručnjaci.

(Beta, 01.01.2026)