U Novom Sadu počeo skup Slobodo, evo nas!

Uprkos jakom ali kratkotrajnom pljusku, više stotina građana Novog Sada otpočelo je protestni skup "Slobodo, evo nas!", na koji su pozvali zborovi Novog Sada

Reporter agencije Beta navodi da građani ispred Gradske kuće na Trgu slobode duvaju u pištaljke i povikuju "Pumpaaaaaaj!". Nema vidljivog policijskog prisustva, a u toku su govori organizaotira. Potom je performans, za koji su organizatori od građana tražili da donesu crvenu farbu, ne navodeći za šta će je upotrebiti. Posle performansa, uslediće šetnja do kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Shodno najavama od pre nekoliko dana, prvi put su među učesnicima protesta