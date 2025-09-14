U Novom Sadu počeo skup Slobodo, evo nas!

Novi magazin pre 13 minuta  |  Beta
U Novom Sadu počeo skup Slobodo, evo nas!

Uprkos jakom ali kratkotrajnom pljusku, više stotina građana Novog Sada otpočelo je protestni skup "Slobodo, evo nas!", na koji su pozvali zborovi Novog Sada

Reporter agencije Beta navodi da građani ispred Gradske kuće na Trgu slobode duvaju u pištaljke i povikuju "Pumpaaaaaaj!". Nema vidljivog policijskog prisustva, a u toku su govori organizaotira. Potom je performans, za koji su organizatori od građana tražili da donesu crvenu farbu, ne navodeći za šta će je upotrebiti. Posle performansa, uslediće šetnja do kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Shodno najavama od pre nekoliko dana, prvi put su među učesnicima protesta
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

BLOG Kiša im nije pokvarila planove, protest zborova "Slobodo, tu smo“ u Novom Sadu

BLOG Kiša im nije pokvarila planove, protest zborova "Slobodo, tu smo“ u Novom Sadu

N1 Info pre 28 minuta
BLOG UŽIVO Novosađanima ni kiša ne može ništa: Krenula protestna šetnja ka Kampusu

BLOG UŽIVO Novosađanima ni kiša ne može ništa: Krenula protestna šetnja ka Kampusu

Nova pre 28 minuta
U Novom Sadu počeo skup Slobodo, evo nas!

U Novom Sadu počeo skup Slobodo, evo nas!

Serbian News Media pre 3 minuta
FOTO i VIDEO: U toku protest "Slobodo, tu smo", građani u šetnji uprkos kiši

FOTO i VIDEO: U toku protest "Slobodo, tu smo", građani u šetnji uprkos kiši

Moj Novi Sad pre 38 minuta
N1 Direktno: Skup u Novom Sadu "Slobodo, tu smo"

N1 Direktno: Skup u Novom Sadu "Slobodo, tu smo"

N1 Info pre 3 sata
Novi protest zborova građana Novog Sada: "Slobodo, tu smo“

Novi protest zborova građana Novog Sada: "Slobodo, tu smo“

N1 Info pre 4 sati
Zborovi građana Novog Sada pozivaju na protest

Zborovi građana Novog Sada pozivaju na protest

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadprotestizborovi

Društvo, najnovije vesti »

„Čime su nas trovali 5. septembra“: Studenti objavili hemihsku analizu

„Čime su nas trovali 5. septembra“: Studenti objavili hemihsku analizu

Danas pre 3 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje na jake pljuskove i olujni vetar

RHMZ izdao hitno upozorenje na jake pljuskove i olujni vetar

Danas pre 1 sat
U Novom Sadu održava se protest „Slobodo, tu smo“

U Novom Sadu održava se protest „Slobodo, tu smo“

Danas pre 33 minuta
Zdrava hrana za posao za manje od 20 minuta: Ne morate biti zarobljeni u kuhinji da biste jeli zdravo

Zdrava hrana za posao za manje od 20 minuta: Ne morate biti zarobljeni u kuhinji da biste jeli zdravo

Danas pre 33 minuta
BLOG Kiša im nije pokvarila planove, protest zborova "Slobodo, tu smo“ u Novom Sadu

BLOG Kiša im nije pokvarila planove, protest zborova "Slobodo, tu smo“ u Novom Sadu

N1 Info pre 28 minuta