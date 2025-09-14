BLOG Završen skup u Novom Sadu, studenti poručili: Univerzitet je svetionik slobode

Na poziv zborova Novog Sada građani su se okupili nešto posle 18 časova na protestu pod nazivom "Slobodo, tu smo“ na Trgu slobode.

Nakon okupljanja uputili su se ka novosadskom kampusu gde su ih dočekali studenti. Obratila im se studentkinja Akademije umetnosti Jelena Stanković koja se zahvalila profesorima koji su, kako je rekla, zajedno uz studente. Građani su pozvani na protest roditelja đaka Jovine gimnazije "Svi Zmajevi u jednom gnezdu" sutra, u ponedeljak 15. septembra u 7.15h, kao i na protest poljoprivrednika od 12 časova kod Banovine. Cilj je da osnažimo slobodarski duh grada koji je