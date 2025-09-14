BLOG Završen skup u Novom Sadu, studenti poručili: Univerzitet je svetionik slobode

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
BLOG Završen skup u Novom Sadu, studenti poručili: Univerzitet je svetionik slobode

Na poziv zborova Novog Sada građani su se okupili nešto posle 18 časova na protestu pod nazivom "Slobodo, tu smo“ na Trgu slobode.

Nakon okupljanja uputili su se ka novosadskom kampusu gde su ih dočekali studenti. Obratila im se studentkinja Akademije umetnosti Jelena Stanković koja se zahvalila profesorima koji su, kako je rekla, zajedno uz studente. Građani su pozvani na protest roditelja đaka Jovine gimnazije "Svi Zmajevi u jednom gnezdu" sutra, u ponedeljak 15. septembra u 7.15h, kao i na protest poljoprivrednika od 12 časova kod Banovine. Cilj je da osnažimo slobodarski duh grada koji je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Završen skup u Novom Sadu, studenti poručili: Univerzitet je svetionik slobode

Završen skup u Novom Sadu, studenti poručili: Univerzitet je svetionik slobode

Novi magazin pre 1 sat
Protestni ponedeljak u Novom Sadu: Ko, kada i zašto?

Protestni ponedeljak u Novom Sadu: Ko, kada i zašto?

Radio 021 pre 1 sat
U Novom Sadu večeras održan miran protest građana i studenata pod sloganom "Slobodo, tu smo"

U Novom Sadu večeras održan miran protest građana i studenata pod sloganom "Slobodo, tu smo"

Euronews pre 2 sata
BLOG UŽIVO „Naš kampus nećemo dati nikome“: Novosadski studenti poručili da ne odustaju

BLOG UŽIVO „Naš kampus nećemo dati nikome“: Novosadski studenti poručili da ne odustaju

Nova pre 2 sata
Studenti i građani Novog Sada na protestu “Slobodo, tu smo!” tražili izbore i slobodan univerzitet

Studenti i građani Novog Sada na protestu “Slobodo, tu smo!” tražili izbore i slobodan univerzitet

Serbian News Media pre 2 sata
Novi Sad: Dobro došla, slobodo

Novi Sad: Dobro došla, slobodo

Vreme pre 3 sata
Sa protesta "Slobodo, tu smo" poručeno: Kampus je naš i ostaje slobodan (FOTO i VIDEO)

Sa protesta "Slobodo, tu smo" poručeno: Kampus je naš i ostaje slobodan (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

"Istina koju na mrežama ne vidiš": Srpkinja Lili nakon više od 30 godina napustila Švajcarsku, a razlog će vas iznenaditi: "Ma…

"Istina koju na mrežama ne vidiš": Srpkinja Lili nakon više od 30 godina napustila Švajcarsku, a razlog će vas iznenaditi: "Ma džaba sve pare" (video)

Blic pre 3 minuta
Održan sastanak delegacija SAD i Kine u Madridu o ekonomskim pitanjima: Razgovarali o carinama i prodaji TikToka

Održan sastanak delegacija SAD i Kine u Madridu o ekonomskim pitanjima: Razgovarali o carinama i prodaji TikToka

Blic pre 38 minuta
Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Šta je CN gas, za koji studeti tvrde da je policija koristila protiv građana u Novom Sadu?

Danas pre 1 sat
Porfirije blagoslovio đake: Učenje ljubavi i zajedništva najvažnija lekcija!

Porfirije blagoslovio đake: Učenje ljubavi i zajedništva najvažnija lekcija!

Blic pre 1 sat
Šest meseci Ćacilenda: Simbol naprednjačkog otpora, inata i provokacije

Šest meseci Ćacilenda: Simbol naprednjačkog otpora, inata i provokacije

Danas pre 1 sat