Protestni ponedeljak u Novom Sadu: Ko, kada i zašto?

Više protesta i okupljanja biće održano u ponedeljak, 15. septembra, u Novom Sadu.

"Svi Zmajevi u jednom gnezdu" protest roditelja đaka Jovine gimnazije Protestni skup "Svi Zmajevi u jednom gnezdu" održaće se u ponedeljak, 15. septembra ispred Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. Okupljanje je od 7.15 časova. "Zgrada Jovine je bez ikakvog pravnog ili zdravorazumskog osnova zaključana, a deca i profesori su prinuđeni da pohađaju improvizovanu nastavu na tri različite lokacije u gradu. Mnogim profesorima - spoljnim saradnicima nije