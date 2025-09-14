Tramp: Radikalna levica koči oporavak nacije

Politika pre 54 minuta
Tramp: Radikalna levica koči oporavak nacije

Smrt konzervativnog aktiviste izazvala oštre političke reakcije i novu debatu o polarizaciji u SAD

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da se nada da će američka nacija moći da se oporavi nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka, ističući da „radikalna levica predstavlja prepreku ozdravljenju". „Voleo bih da vidim da se zemlja oporavi. Ali suočavamo se s grupom radikalnih levičarskih fanatika koji ne igraju pošteno i nikada nisu", rekao je Tramp u intervjuu za En-Bi-Si njuz. Tramp je u intervjuu poručio i da se levici ne dopadaju aktuelna
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Euronews pre 1 sat
Tramp: Želim da se oporavimo nakon ubistva Čarlija Kirka

Tramp: Želim da se oporavimo nakon ubistva Čarlija Kirka

Vesti online pre 29 minuta
Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Sputnik pre 49 minuta
"Radikalna levica sprečava ozdravljenje američke nacije" Tramp govorio o ubistvu Čarlija Kirka i polarizaciji u SAD

"Radikalna levica sprečava ozdravljenje američke nacije" Tramp govorio o ubistvu Čarlija Kirka i polarizaciji u SAD

Kurir pre 29 minuta
Amerika ključa nakon ubistva Kirka Tramp želi oporavak nacije, ali tvrdi da oni to sprečavaju

Amerika ključa nakon ubistva Kirka Tramp želi oporavak nacije, ali tvrdi da oni to sprečavaju

Alo pre 1 sat
Počelo je; Tramp kreće u konačni obračun

Počelo je; Tramp kreće u konačni obračun

B92 pre 1 sat
Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Tramp: Želim ozdravljenje američke nacije, ali radikalna levica to sprečava

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Marko Rubio stigao u Izrael: Tema razgovora – Gaza i napad na lidere Hamasa u Kataru

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Marko Rubio stigao u Izrael: Tema razgovora – Gaza i napad na lidere Hamasa u Kataru

Euronews pre 4 minuta
VIDEO Voditelj šokirao izjavom o beskućnicima: “Dajte im smrtonosnu injekciju, samo ih ubijte”

VIDEO Voditelj šokirao izjavom o beskućnicima: “Dajte im smrtonosnu injekciju, samo ih ubijte”

Nova pre 9 minuta
Bivši profesor novinarstva na Pristonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Bivši profesor novinarstva na Pristonu: „Izraelski napad u Dohi uništio američki kredibilitet“

Danas pre 14 minuta
„Provokacija Rusije“: Bivši češki predsednik o upadu ruskih dronova u Češku

„Provokacija Rusije“: Bivši češki predsednik o upadu ruskih dronova u Češku

Danas pre 9 minuta
Zašto je i dalje malo verovatno da će Kina i Rusija izgraditi gasovod Snaga Sibira 2?

Zašto je i dalje malo verovatno da će Kina i Rusija izgraditi gasovod Snaga Sibira 2?

Slobodna Evropa pre 4 minuta