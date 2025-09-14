Tramp: Radikalna levica koči oporavak nacije

Smrt konzervativnog aktiviste izazvala oštre političke reakcije i novu debatu o polarizaciji u SAD

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da se nada da će američka nacija moći da se oporavi nakon ubistva američkog patriote Čarlija Kirka, ističući da „radikalna levica predstavlja prepreku ozdravljenju". „Voleo bih da vidim da se zemlja oporavi. Ali suočavamo se s grupom radikalnih levičarskih fanatika koji ne igraju pošteno i nikada nisu", rekao je Tramp u intervjuu za En-Bi-Si njuz. Tramp je u intervjuu poručio i da se levici ne dopadaju aktuelna