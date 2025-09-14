Đilas: 50 evra – naknada za dolazak na Vučićev skup

pre 1 sat
Đilas: 50 evra – naknada za dolazak na Vučićev skup

“Pare su se juče Vučićevim mitingašima lojalistima delile na Voždovcu i Novom Sadu za šta postoje snimci.

Naknada za dolazak je bila 50 evra. Zna se da je tako bilo i u drugim mestima i da je tako na svim Vučićevim skupovima već godinama. Tačno je da su neki na Voždovac došli bez naknade da vide predsednika, poput premijera Đura Macuta ili nekoliko stotina pripadnika Kobri takođe, ali većina ostalih je došla zbog novca. U pitanju su desetine hiljada evra crnih para koje potiču ili iz korputivnih poslova sa drzavom ili nekog drugog kriminala, poput trgovine drogom”,
