"Baš boli, čoveče...": Finci herojski pali u borbi za bronzu, nije im bilo lako posle meča

Drama bez srećnog kraja za Finsku! Neverovatno je šta su Suomi danas uspeli da nadoknade u poslednjih pet minuta meča za bronzu protiv Grčke na Eurobasketu, stigli sa -18 do toga da imaju šut za pobedu, ali medalja ipak ide u ruke Helena - 92:89.

Tragičari su bili Elijas Valtonen i Mikael Jantunen, ali i pored svega Finska može da bude ponosna na prikazano na ovom Eurobasketu sa osvojenim četvrtim mestom. Na konferenciji za medije su o tome pričali selektor Lasi Tuovi, ali i prvotimac Sasu Salin. Prvo su podelili svoje prve utiske. - Kao i uvek, pre svega Grčkoj na medalji sve čestitke. Veoma disciplinovana utakmica, gde smo znali šta oni mogu i šta mi možemo kako bismo ih ometali. Zaslužili su da budu u