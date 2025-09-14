U Elitu 9 ušla bivša devojka Bake Praseta! Raskrinkala ga skroz, otkrila dramu ljubavnog para

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja. Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike. Njen temperament i to što je bez