Pogođena ruska naftna rafinerija: Oglasio se ukrajinski komandant

KOMANDANT Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat i pod nadimkom "Mađar", naveo je da su ukrajinske jedinice izvele napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije.

Foto: Iks Brovdi je u objavi na Telegramu naveo da su napad izvele u noći između 13. i 14. septembra jedinice "Ptice SBS" (14. puk) i Specijalnih snaga operacija (SSO), prenosi danas Ukrinform. Prema njegovim rečima, rafinerija "Kiriši" je među pet najvećih u Rusiji, specijalizovana za proizvodnju visokooktanskih benzina i svih vrsta goriva, sa godišnjim kapacitetom od 20 miliona tona. Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta
