Na današnji dan, 15. septembar

B92 pre 1 sat
Danas je ponedeljak, 15. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1776 - Britanske trupe pod komandom generala Vilijama Haua (William Howe) zauzele su Njujork tokom Američkog rata za nezavisnost. 1810 - U Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820, kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. 1821 - Španske kolonije Gvatemala, San Salvador i Kostarika proglasile su nezavisnost. 1822 - Britanske trupe zauzele su Kairo, a Rabi-paša, koji se predao Britancima, proteran je na Cejlon. Kairo
