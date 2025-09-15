Na današnji dan: Rođena Agata Kristi, umrla Orijana Falači, počeo rad Saveta za štampu

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 15. septembar.

1776 - Tokom Američkog rata za nezavisnost, britanske trupe pod komandom generala Vilijama Haua zauzele su Njujork. 1810 - U Meksiku je počeo ustanak protiv španske vlasti koji je s prekidima trajao do 1820, kada je proglašena nezavisnost Meksika od Španije. 1821 - Španske kolonije Gvatemala, San Salvador i Kostarika proglasile su nezavisnost. 1822 - Britanske trupe zauzele su Kairo, a Rabi-paša, koji se predao Britancima, proteran je na Cejlon. Kairo je ostao pod