Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

BBC News pre 21 minuta | Tom Benet -

Israel Prime Minister's Office Rubio je došao u posetu nekoliko dana posle napada Izraela na američkog saveznika Katar

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije isključio dalje udare na lidere Hamasa nakon prošlonedeljnog napada u Kataru, dodajući da neće imati imunitet „gde god da se nalaze“.

Govoreći na konferenciji za novinare u Jerusalimu sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, Netanjahu je rekao da svaka zemlja ima pravo „da se brani van svojih granica“.

Odluka Izraela da cilja lidere Hamasa u Kataru - bliskom savezniku SAD - izazvala je međunarodno negodovanje i kritike američkog predsednika Donalda Trampa.

Hamas je saopštio da je šest ljudi poginulo, ali da su njegovi lideri preživeli.

Netanjahuovi komentari dolaze nekoliko dana nakon što je Bela kuća saopštila da je Tramp uverio Katar „da se tako nešto neće ponoviti na njihovom tlu“.

Kada je upitan da li su SAD bile umešane u napad, Netanjahu je novinarima rekao: „Sami smo to uradili. Tačka“.

Kao odgovor na pitanje BBC-ija o tome da li je napad naštetio odnosima SAD u regionu, Rubio je rekao da Vašington održava „snažne odnose sa našim saveznicima u Zalivu“.

Njih dvojica su predstavili široko ujedinjeni front, čak i usred očiglednih tenzija, pri čemu je Rubio pohvalio tehnološke i kulturne veze dve zemlje, a Netanjahu je rekao da Izrael „nema boljeg saveznika“.

Sastanak dolazi u trenutku kada arapski lideri održavaju samit u znak podrške Kataru.

Katarski premijer je pozvao međunarodnu zajednicu da prestane da primenjuje „dvostruke standarde“ i da kazni Izrael.

Katar je domaćin velike američke vazduhoplovne baze i igrao je ključnu ulogu u pokušajima okončanja rata u Gazi, služeći kao posrednik u indirektnim pregovorima između Hamasa i Izraela.

Od 2012. godine, u Kataru se nalazi politički biro Hamasa.

Prema rečima zvaničnika Stejt departmenta, Rubiova stanica posle Izraela je Katar.

U nedelju je Netanjahu rekao novinarima da su odnosi između SAD i Izraela „trajni kao kamenje u Zapadnom zidu“, dok su on i Rubio kratko posetili sveto mesto u Starom gradu Jerusalima.

Tokom putovanja - na kojem ih je pratio američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi - Rubio je napisao poruku i stavio je u zid, što je tradicionalni ritual koji izvode posetioci.

Netanjahu i Rubio su takođe razgovarali o izraelskim vojnim planovima za zauzimanje grada Gaze i kontinuiranom širenju izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Tokom vikenda, izraelska vojska je nastavila sa rušenjem stambenih zgrada u gradu Gazi i - prema lokalnim medijima - sada je spremna da započne kopnene operacije u zapadnim naseljima grada.

Vojska je objavila zahtev da stanovnici grada Gaze napuste grad i krenu na jug, ka centralnom delu pojasa.

Izraelske odbrambene snage (IDF) procenjuju da je oko 250.000 Palestinaca pobeglo, iako se veruje da su stotine hiljada ostale u tom području.

Neki kažu da ne mogu sebi da priušte odlazak na jug, dok drugi kažu da južna Gaza nije bezbedna jer je Izrael i tamo izveo vazdušne napade.

Neki su rekli da su pokušali da odu na jug, ali nisu mogli da postave šatore, pa su se vratili u grad Gazu.

AFP via Getty Images Stotine hiljada ljudi je poslednjih dana pobeglo iz grada Gaze, uoči planirane izraelske ofanzive

Anadolu via Getty Images Izraelska vojska gađa visoke zgrade u Gazi

UN su upozorile da će intenziviranje ofanzive na području gde je već proglašena glad gurnuti civile u „još dublju katastrofu“.

Sastanak Netanjahua i Rubija dolazi uoči zasedanja Generalne skupštine UN sledeće nedelje, na kojem se očekuje da će neki vodeći saveznici SAD - uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Kanadu, Australiju i Belgiju - priznati Državu Palestinu.

Ovo očekivano priznanje intenziviralo je debatu unutar Izraela o budućnosti Zapadne obale, pri čemu tvrdolinijašniji elementi vlade insistiraju da je aneksija jedini način da se spreči palestinska država.

Krajem avgusta, izraelska vlada je dala konačno odobrenje za projekat naselja E1 istočno od Jerusalima, koji bi, u stvari, podelio Zapadnu obalu na dva dela - deleći palestinsko stanovništvo na sever i jug.

Potpisujući sporazum o projektu prošlog četvrtka, Netanjahu je rekao: „Ispunićemo svoje obećanje da neće biti palestinske države. Ovo mesto pripada nama.“

Ranije ovog meseca, izraelski krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič predstavio je svoj predlog za aneksiju približno četiri petine Zapadne obale.

Izrael je izgradio oko 160 naselja u kojima je smešteno 700.000 Jevreja otkako je okupirao Zapadnu obalu i Istočni Jerusalim tokom rata na Bliskom istoku 1967. godine. Procenjuje se da pored njih živi 3,3 miliona Palestinaca.

Naselja su nezakonita prema međunarodnom pravu.

U ponedeljak uveče, Rubio je u arheološkom parku Grad David, koji je osnovala organizacija doseljenika u palestinskom naselju Silvan, u okupiranom Istočnom Jerusalimu.

Prisustvovaće otvaranju „Hodočasničkog puta“, tunela iskopanog ispod palestinskih kuća za koji se kaže da označava rutu ulice iz rimskog doba kojom su hodočasnici išli do biblijskog hrama koji se nekada nalazio na mestu poznatom Jevrejima kao Hramovna gora, a muslimanima kao Al-Haram al-Šarif (Plemenito svetilište).

Kritičari kažu da je park Grad David pokušaj politizacije arheologije, na račun palestinskih stanovnika.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

More on this story

(BBC News, 09.15.2025)