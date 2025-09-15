Netanjahu ne isključuje nove napade na lidere Hamasa

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, Netanjahu je rekao da svaka zemlja ima pravo „da se brani van svojih granica“.

Israel Prime Minister's Office Rubio je došao u posetu nekoliko dana posle napada Izraela na američkog saveznika Katar Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije isključio dalje udare na lidere Hamasa nakon prošlonedeljnog napada u Kataru, dodajući da neće imati imunitet „gde god da se nalaze“. Govoreći na konferenciji za novinare u Jerusalimu sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, Netanjahu je rekao da svaka zemlja ima pravo „da se brani van svojih