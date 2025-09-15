Rubio obećava 'nepokolebljivu podršku' Izraelu u ratu u Gazi

Slobodna Evropa pre 5 sati
Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak tokom posjete Izraelu da će Washington pružiti svom savezniku "nepokolebljivu podršku" u njegovoj borbi u Pojasu Gaze, te je pozvao na eliminaciju Hamasa – palestinske grupe koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. "Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ona ne može početi dok Hamas ne bude eliminisan", rekao je Rubio novinarima, govoreći uz izraelskog
BBC News pre 3 sata
Južne vesti pre 3 sata
Radio 021 pre 3 sata
NIN pre 3 sata
Vesti online pre 4 sati
Blic pre 4 sati
NIN pre 4 sati
