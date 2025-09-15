Rubio obećava 'nepokolebljivu podršku' Izraelu u ratu u Gazi

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak tokom posjete Izraelu da će Washington pružiti svom savezniku "nepokolebljivu podršku" u njegovoj borbi u Pojasu Gaze, te je pozvao na eliminaciju Hamasa – palestinske grupe koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. "Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ona ne može početi dok Hamas ne bude eliminisan", rekao je Rubio novinarima, govoreći uz izraelskog