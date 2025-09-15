Rezultati svih utakmica Evrobasketa 2025. i reportaže BBC novinara

BBC News pre 1 sat

Može biti samo jedan, čuvena je replika iz filma Gorštak (Highlander).

A taj jedan je Nemačka, novi prvak Evrope, pošto je u finalu turnira u Letoniji pobedila Tursku 88:83.

Nemačka je tako objedinila titule prvaka sveta i Evrope, a jedino je ostala bez odličja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Košarkaš beogradskog Partizana, nemački reprezentativac Isak Bonga proglašen je za najboljeg igrača finala, a plejmejker Denis Šruder najkorisniji igrač (MVP) celog turnira.

BBC novinar Grujica Andrić razgovarao je sa (nenadanim) selektorom Nemačke Alanom Ibrahimagićem dan pre finala - pročitajte intervju OVDE.

Bronzanu medalju osvojila je Grčka koju sa klupe prevodi maltene početnik u trenerskom poslu Vasilis Spanulis.

Grci su pobedili Finsku 92:89, ali su Finci mogli da naprave neverovatan preokret i prirede novo čudo.

Vodili su Grci 20-ak razlike, imali sve u svojim rukama, ali su uporni Finci, uz nesebičnu pomoć Grka, imali u rukama priliku da ne samo izjednače, već i preokrenu na četiri sekunde pre kraja.

Na sreću Grka - nisu.

Ipak, Finska, koja je plasmanom u polufinale i borbom za treće mesto napravila najveći uspeh u svojoj istoriji, ostaje najveće iznenađenje i hit Evrobasketa 2025.

REUTERS/Ints Kalnins Sjajna partija Isaka Bonge u finalu - 20 poena, pet skokova i tri asistencije

Da će Evropa dobiti novog košarkaškog vladara znali smo još pre 10-ak dana pošto je dosadašnji šampion, Španija, ispala već u grupnoj fazi.

Podmlađeni tim 'crvene furije' gubio je u odlučujućoj utakmici u grupi protv Grčke 15 poena razlike, vratio se, preokrenuo, ali je u finišu napravio sijaset grešaka, uz katastrofalna izvođenja slobodnih bacanja i završio je takmičenje.

Španija je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

I Francuzi su rano ostali bez prilike da se ponovo bore za evropsku krunu jer ih je u osmini finala šokirala Gruzija.

A Srbija, koja je ubrajana u jednog od favorita za zlavnu medalju, ispala je u osmini finala od Finske, što je takođe bilo prvoklasno iznenađenje.

U prethodne tri nedelje, direktno iz Letonije izveštavali su BBC novinari Dejana Vukadinović, Slobodan Maričić, Nemanja Mitrović, koji se malo švrćkao i po Litvaniji, i Grujica Andrić.

Dejana i Slobodan vodili su vas kroz Rigu i njene gastronomske specijalitete, svedočili povredi kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, nastavio je Nemanja koji je u šoku gledao ispadanje Srbije od Finske, a šampionat završavaju Dejana i Grujica.

Osim što ste čitali o košarkaškim temama i utiscima navijača posle utakmica, doneli su vam i zanimljive reportaže:

BBC BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić (pomagao iz Beograda)

Grupna faza Evropskog prvenstva u košarci bila je organizovana u četiri zemlje, a od osmine finala do finala sve ekipe igraju u Letoniji.

Takmičenje je počelo 27. avgusta, a završava se 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igrali su se u letonskoj Rigi, domaćin takmičenja u B grupi bio je finski Tampere, C grupe kiparski Limasol, a dueli D grupe igrali su se u poljskim Katovicama.

Iz svake grupe prošle su po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi su se ukrstile grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Finale i utakmica za treće mesto

Grčka - Finska 92:89 u borbi za treće mesto

u borbi za treće mesto Turska - Nemačka 83:88

Polufinalne utakmice

- petak, 12. septembar -

Finska - Nemačka 86:98

Grčka - Turska 68:94

Rezultati četvrtfinala

- utorak, 9. septembar:

Turska - Poljska 91:77

Litvanija - Grčka 76:87

- sreda, 10. septembar:

Finska - Gruzija 93:79

Nemačka - Slovenija 99:91

Rezultati osmine finala

- subota, 6. septembar -

Turska - Švedska 85:79

Nemačka - Portugal 85:58

Litvanija - Letonija 88:79

Srbija - Finska 86:92

- nedelja, 7. septembar:

Poljska - BiH 80:72

Francuska - Gruzija 70:80

Italija - Slovenija 77:84

Grčka - Izrael 84:79

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Češka - Portugal 50:62

Letonija - Turska 73:93

Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Turska - Češka 92:78

Estonija - Letonija 70:72

Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Češka - Estonija 75:89

Letonija - Srbija 80:84

Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Estonija - Turska 64:84

Portugal - Letonija 62:78

Srbija - Češka 82:60

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Estonija - Portugal 65:68

Češka - Letonija 75:109

Turska - Srbija 95:90

TABELA GRUPE A: Turska 5-0, Srbija 4-1, Letonija 3-2, Portugal 2-3, Estonija 2-3, Češka 0-5.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igrale su se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

Velika Britanija - Litvanija 70:94

Crna Gora - Nemačka 76:106

Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

Nemačka - Švedska 105:83

Litvanija - Crna Gora 94:67

Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

Litvanija - Nemačka 88:107

Velika Britanija - Švedska 59:78

Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

Švedska - Crna Gora 81:87

Nemačka - Velika Britanija 120:57

Finska - Litvanija 78:81

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

Crna Gora - Velika Britanija 83:89

Litvanija - Švedska 74:71

Finska - Nemačka 61:91

TABELA GRUPE B: Nemačka 5-0, Litvanija 4-1, Finska 3-2, Švedska 1-4, Crna Gora 1-4, Velika Britanija 1-4.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igrane su u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Gruzija - Španija 83:69

BiH - Kipar 91:64

Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Italija - Gruzija 78:62

Kipar - Grčka 69:96

Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Gruzija - Grčka 53:94

Španija - Kipar 91:47

BiH - Italija 79:96

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Grčka - BiH 77:80

Kipar - Gruzija 61:93

Italija - Španija 67:63

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

BiH - Gruzija 84:76

Italija - Kipar 89:54

Španija - Grčka 86:90

TABELA GRUPE C: Grčka 4-1, Italija 4-1, BiH 3-2, Gruzija 2-3, Španija 2-3, Kipar 0-5.

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D bile su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

Izrael - Island 83:71

Belgija - Francuska 64:92

Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

Island - Belgija 64:71

Francuska - Slovenija 103:95

Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

Slovenija - Belgija 86:69

Izrael - Francuska 82:69

Poljska - Island 84:75

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

Belgija - Izrael 89:92

Island - Slovenija 79:87

Francuska - Poljska 83:76

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

Francuska - Island 114:74

Izrael - Slovenija 96:106

Poljska - Belgija 69:70

TABELA GRUPE D: Francuska 4-1, Poljska 3-2, Slovenija 3-2, Izrael 3-2, Belgija 2-3, Island 0-5.

