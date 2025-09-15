BBC vesti na srpskom

Rezultati svih utakmica Evrobasketa 2025. i reportaže BBC novinara

Nemačka je novi vladar Evrope. Pobeda u finalu nad Turskom 88:83. Bronzanu medalju osvojila Grčka, pobedivši Finsku.

BBC News pre 1 sat
evrobasket, evropsko prvenstvo u košarci
Getty Images

Može biti samo jedan, čuvena je replika iz filma Gorštak (Highlander).

A taj jedan je Nemačka, novi prvak Evrope, pošto je u finalu turnira u Letoniji pobedila Tursku 88:83.

Nemačka je tako objedinila titule prvaka sveta i Evrope, a jedino je ostala bez odličja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Košarkaš beogradskog Partizana, nemački reprezentativac Isak Bonga proglašen je za najboljeg igrača finala, a plejmejker Denis Šruder najkorisniji igrač (MVP) celog turnira.

BBC novinar Grujica Andrić razgovarao je sa (nenadanim) selektorom Nemačke Alanom Ibrahimagićem dan pre finala - pročitajte intervju OVDE.

Bronzanu medalju osvojila je Grčka koju sa klupe prevodi maltene početnik u trenerskom poslu Vasilis Spanulis.

Grci su pobedili Finsku 92:89, ali su Finci mogli da naprave neverovatan preokret i prirede novo čudo.

Vodili su Grci 20-ak razlike, imali sve u svojim rukama, ali su uporni Finci, uz nesebičnu pomoć Grka, imali u rukama priliku da ne samo izjednače, već i preokrenu na četiri sekunde pre kraja.

Na sreću Grka - nisu.

Ipak, Finska, koja je plasmanom u polufinale i borbom za treće mesto napravila najveći uspeh u svojoj istoriji, ostaje najveće iznenađenje i hit Evrobasketa 2025.

Isak Bonga, nemačka je šampion evrope za 2025.
REUTERS/Ints Kalnins
Sjajna partija Isaka Bonge u finalu - 20 poena, pet skokova i tri asistencije

Da će Evropa dobiti novog košarkaškog vladara znali smo još pre 10-ak dana pošto je dosadašnji šampion, Španija, ispala već u grupnoj fazi.

Podmlađeni tim 'crvene furije' gubio je u odlučujućoj utakmici u grupi protv Grčke 15 poena razlike, vratio se, preokrenuo, ali je u finišu napravio sijaset grešaka, uz katastrofalna izvođenja slobodnih bacanja i završio je takmičenje.

Španija je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.

I Francuzi su rano ostali bez prilike da se ponovo bore za evropsku krunu jer ih je u osmini finala šokirala Gruzija.

A Srbija, koja je ubrajana u jednog od favorita za zlavnu medalju, ispala je u osmini finala od Finske, što je takođe bilo prvoklasno iznenađenje.

U prethodne tri nedelje, direktno iz Letonije izveštavali su BBC novinari Dejana Vukadinović, Slobodan Maričić, Nemanja Mitrović, koji se malo švrćkao i po Litvaniji, i Grujica Andrić.

Dejana i Slobodan vodili su vas kroz Rigu i njene gastronomske specijalitete, svedočili povredi kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, nastavio je Nemanja koji je u šoku gledao ispadanje Srbije od Finske, a šampionat završavaju Dejana i Grujica.

Osim što ste čitali o košarkaškim temama i utiscima navijača posle utakmica, doneli su vam i zanimljive reportaže:

BBC novinari iz Letonije
BBC
BBC novinari iz Letonije: Nemanja Mitrović, Slobodan Maričić, Dejana Vukadinović, Grujica Andrić i Marko Protić (pomagao iz Beograda)

Grupna faza Evropskog prvenstva u košarci bila je organizovana u četiri zemlje, a od osmine finala do finala sve ekipe igraju u Letoniji.

Takmičenje je počelo 27. avgusta, a završava se 14. septembra.

Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igrali su se u letonskoj Rigi, domaćin takmičenja u B grupi bio je finski Tampere, C grupe kiparski Limasol, a dueli D grupe igrali su se u poljskim Katovicama.

  • Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
  • Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
  • Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island

Iz svake grupe prošle su po četiri najbolje selekcije.

U drugoj fazi su se ukrstile grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Finale i utakmica za treće mesto

  • Grčka - Finska 92:89 u borbi za treće mesto
  • Turska - Nemačka 83:88

Polufinalne utakmice

- petak, 12. septembar -

  • Finska - Nemačka 86:98
  • Grčka - Turska 68:94

Rezultati četvrtfinala

- utorak, 9. septembar:

  • Turska - Poljska 91:77
  • Litvanija - Grčka 76:87

- sreda, 10. septembar:

  • Finska - Gruzija 93:79
  • Nemačka - Slovenija 99:91

Rezultati osmine finala

- subota, 6. septembar -

  • Turska - Švedska 85:79
  • Nemačka - Portugal 85:58
  • Litvanija - Letonija 88:79
  • Srbija - Finska 86:92

- nedelja, 7. septembar:

  • Poljska - BiH 80:72
  • Francuska - Gruzija 70:80
  • Italija - Slovenija 77:84
  • Grčka - Izrael 84:79

Pogledajte video: 'Poslednji ples' Stefana Jovića

GRUPA A

Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Češka - Portugal 50:62
  • Letonija - Turska 73:93
  • Srbija - Estonija 98:64

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Turska - Češka 92:78
  • Estonija - Letonija 70:72
  • Srbija - Portugal 80:69

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Češka - Estonija 75:89
  • Letonija - Srbija 80:84
  • Turska - Portugal 95:54

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Estonija - Turska 64:84
  • Portugal - Letonija 62:78
  • Srbija - Češka 82:60

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Estonija - Portugal 65:68
  • Češka - Letonija 75:109
  • Turska - Srbija 95:90

TABELA GRUPE A: Turska 5-0, Srbija 4-1, Letonija 3-2, Portugal 2-3, Estonija 2-3, Češka 0-5.

GRUPA B

Utakmice Grupe B igrale su se u Tampereu, u Finskoj.

- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -

  • Velika Britanija - Litvanija 70:94
  • Crna Gora - Nemačka 76:106
  • Švedska - Finska 90:93

- Drugo kolo; petak, 29. avgust -

  • Nemačka - Švedska 105:83
  • Litvanija - Crna Gora 94:67
  • Finska - Velika Britanija 109:79

- Treće kolo; subota, 30. avgust -

  • Litvanija - Nemačka 88:107
  • Velika Britanija - Švedska 59:78
  • Crna Gora - Finska 65:85

- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -

  • Švedska - Crna Gora 81:87
  • Nemačka - Velika Britanija 120:57
  • Finska - Litvanija 78:81

- Peto kolo; sreda, 3. septembar -

  • Crna Gora - Velika Britanija 83:89
  • Litvanija - Švedska 74:71
  • Finska - Nemačka 61:91

TABELA GRUPE B: Nemačka 5-0, Litvanija 4-1, Finska 3-2, Švedska 1-4, Crna Gora 1-4, Velika Britanija 1-4.

GRUPA C

Utakmica Grupe C igrane su u Limasolu, na Kipru.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Gruzija - Španija 83:69
  • BiH - Kipar 91:64
  • Grčka - Italija 75:66

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Italija - Gruzija 78:62
  • Kipar - Grčka 69:96
  • Španija - BiH 88:67

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Gruzija - Grčka 53:94
  • Španija - Kipar 91:47
  • BiH - Italija 79:96

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Grčka - BiH 77:80
  • Kipar - Gruzija 61:93
  • Italija - Španija 67:63

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • BiH - Gruzija 84:76
  • Italija - Kipar 89:54
  • Španija - Grčka 86:90

TABELA GRUPE C: Grčka 4-1, Italija 4-1, BiH 3-2, Gruzija 2-3, Španija 2-3, Kipar 0-5.

Pogledajte video: Sve što treba da znate o zvaničnoj lopti Evrobasketa

GRUPA D

Domaćin reprezentacijama u Grupu D bile su poljske Katovice.

- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -

  • Izrael - Island 83:71
  • Belgija - Francuska 64:92
  • Slovenija - Poljska 95:105

- Drugo kolo; subota, 30. avgust -

  • Island - Belgija 64:71
  • Francuska - Slovenija 103:95
  • Poljska - Izrael 66:64

- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -

  • Slovenija - Belgija 86:69
  • Izrael - Francuska 82:69
  • Poljska - Island 84:75

- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -

  • Belgija - Izrael 89:92
  • Island - Slovenija 79:87
  • Francuska - Poljska 83:76

- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -

  • Francuska - Island 114:74
  • Izrael - Slovenija 96:106
  • Poljska - Belgija 69:70

TABELA GRUPE D: Francuska 4-1, Poljska 3-2, Slovenija 3-2, Izrael 3-2, Belgija 2-3, Island 0-5.

Pogledajte: BBC novinari vas vode kroz Rigu

Pogledajte i ovo: Gastronomska avantura u Rigi

(BBC News, 09.15.2025)

BBC News
Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ne sarađuje sa nadležnima, kaže guverner

Ubistvo Čarlija Kirka: Osumnjičeni ne sarađuje sa nadležnima, kaže guverner

BBC News pre 3 sata
Od idealiste do vrhovnog propagandiste: Upoznajte Putinovog omiljenog novinara

Od idealiste do vrhovnog propagandiste: Upoznajte Putinovog omiljenog novinara

BBC News pre 1 sat
Zulu kralj izazvao profesora kulturologije na borbu štapovima

Zulu kralj izazvao profesora kulturologije na borbu štapovima

BBC News pre 1 sat
Ardievas, Rigo: Sat protiv kašnjenja, obrtanje praseta i muzika

Ardievas, Rigo: Sat protiv kašnjenja, obrtanje praseta i muzika

BBC News pre 3 sata
Zašto su eksplodirale vrednosti polena ambrozije u Beogradu

Zašto su eksplodirale vrednosti polena ambrozije u Beogradu

BBC News pre 1 sat
BBC News

