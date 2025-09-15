Rezultati svih utakmica Evrobasketa 2025. i reportaže BBC novinara
Nemačka je novi vladar Evrope. Pobeda u finalu nad Turskom 88:83. Bronzanu medalju osvojila Grčka, pobedivši Finsku.
Može biti samo jedan, čuvena je replika iz filma Gorštak (Highlander).
A taj jedan je Nemačka, novi prvak Evrope, pošto je u finalu turnira u Letoniji pobedila Tursku 88:83.
Nemačka je tako objedinila titule prvaka sveta i Evrope, a jedino je ostala bez odličja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.
Košarkaš beogradskog Partizana, nemački reprezentativac Isak Bonga proglašen je za najboljeg igrača finala, a plejmejker Denis Šruder najkorisniji igrač (MVP) celog turnira.
BBC novinar Grujica Andrić razgovarao je sa (nenadanim) selektorom Nemačke Alanom Ibrahimagićem dan pre finala - pročitajte intervju OVDE.
Bronzanu medalju osvojila je Grčka koju sa klupe prevodi maltene početnik u trenerskom poslu Vasilis Spanulis.
Grci su pobedili Finsku 92:89, ali su Finci mogli da naprave neverovatan preokret i prirede novo čudo.
Vodili su Grci 20-ak razlike, imali sve u svojim rukama, ali su uporni Finci, uz nesebičnu pomoć Grka, imali u rukama priliku da ne samo izjednače, već i preokrenu na četiri sekunde pre kraja.
Na sreću Grka - nisu.
Ipak, Finska, koja je plasmanom u polufinale i borbom za treće mesto napravila najveći uspeh u svojoj istoriji, ostaje najveće iznenađenje i hit Evrobasketa 2025.
Da će Evropa dobiti novog košarkaškog vladara znali smo još pre 10-ak dana pošto je dosadašnji šampion, Španija, ispala već u grupnoj fazi.
Podmlađeni tim 'crvene furije' gubio je u odlučujućoj utakmici u grupi protv Grčke 15 poena razlike, vratio se, preokrenuo, ali je u finišu napravio sijaset grešaka, uz katastrofalna izvođenja slobodnih bacanja i završio je takmičenje.
Španija je na EP 2022. pobedila Francusku 88:76.
I Francuzi su rano ostali bez prilike da se ponovo bore za evropsku krunu jer ih je u osmini finala šokirala Gruzija.
A Srbija, koja je ubrajana u jednog od favorita za zlavnu medalju, ispala je u osmini finala od Finske, što je takođe bilo prvoklasno iznenađenje.
- Neporaženi za titulu: Nemačka i Turska u finalu posle ubedljivih pobeda, za bronzu Grčka i Finska
- Od 'čopora vukova' do prizemljenih Orlova: Ko nas je najviše iznenadio na Evrobasketu
- Šta rade i koga bodre Srbi u Rigi posle ispadanja 'Orlova'
U prethodne tri nedelje, direktno iz Letonije izveštavali su BBC novinari Dejana Vukadinović, Slobodan Maričić, Nemanja Mitrović, koji se malo švrćkao i po Litvaniji, i Grujica Andrić.
Dejana i Slobodan vodili su vas kroz Rigu i njene gastronomske specijalitete, svedočili povredi kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, nastavio je Nemanja koji je u šoku gledao ispadanje Srbije od Finske, a šampionat završavaju Dejana i Grujica.
Osim što ste čitali o košarkaškim temama i utiscima navijača posle utakmica, doneli su vam i zanimljive reportaže:
- O Rigi: Ušuškana luka, stara kaldrma i spor oko sovjetskih tragova
- O arhitekturi Rige: Secesija, zaliv i pijaca
- O plavo-belom tramvaju koji saobraća ulicama letonske prestonice
- O zanimljivosti koja spaja Beograd i Rigu
- O Viljnusu, glavnom gradu LItvanije
- Nemanja je potpisivao autograme i učio letonski
- Slobodan je pisao o svim njegovim susretima sa Nikolom Jokićem
- Ovako je bilo u fan zoni Evrobasketa
- Grujica je razgovarao sa srpskim navijačima koji su ostali u Rigi posle šoka
- A Dejana je jedno jutro ustala rano i otišla u ribolov sa letonskim alasima
Grupna faza Evropskog prvenstva u košarci bila je organizovana u četiri zemlje, a od osmine finala do finala sve ekipe igraju u Letoniji.
Takmičenje je počelo 27. avgusta, a završava se 14. septembra.
Mečevi A grupe, u kojoj je Srbija, igrali su se u letonskoj Rigi, domaćin takmičenja u B grupi bio je finski Tampere, C grupe kiparski Limasol, a dueli D grupe igrali su se u poljskim Katovicama.
- Grupa A: Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija, Portugal
- Grupa B: Litvanija, Crna Gora, Finska, Velika Britanija, Švedska, Nemačka
- Grupa C: Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
- Grupa D: Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija, Island
Iz svake grupe prošle su po četiri najbolje selekcije.
U drugoj fazi su se ukrstile grupe A i B, te C i D - prvoplasirani protiv četvrtoplasiranog, te drugoplasirani protiv trećeplasiranog.
- Pešić: 'Vreme je za nekog novog selektora'
- Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti
- Srbija zanemela: 'Zar od Finske?!'
Finale i utakmica za treće mesto
- Grčka - Finska 92:89 u borbi za treće mesto
- Turska - Nemačka 83:88
- Od dečaka iz Zvornika do finala Evrobasketa na klupi Nemačke: Alan Ibrahimagić za BBC
- Umalo od gotovog veresija: Grcima bronza, Fincima kapa dole
- Finale Evrobasketa: Turska samouverenost ili nemački kontinuitet
Polufinalne utakmice
- petak, 12. septembar -
- Finska - Nemačka 86:98
- Grčka - Turska 68:94
Rezultati četvrtfinala
- utorak, 9. septembar:
- Turska - Poljska 91:77
- Litvanija - Grčka 76:87
- sreda, 10. septembar:
- Finska - Gruzija 93:79
- Nemačka - Slovenija 99:91
- Evrobasket: Dončić odveo Slovence, a Adetokunbo Grke u četvrtfinale, senzacija Džikićeve Gruzije
- Košarkaški heroj Gruzije koji igra 'na sopstvenu odgovornost'
- Pešić: 'Ma, kakva ostavka! Uvukao nam se korona virus'
Rezultati osmine finala
- subota, 6. septembar -
- Turska - Švedska 85:79
- Nemačka - Portugal 85:58
- Litvanija - Letonija 88:79
- Srbija - Finska 86:92
- nedelja, 7. septembar:
- Poljska - BiH 80:72
- Francuska - Gruzija 70:80
- Italija - Slovenija 77:84
- Grčka - Izrael 84:79
GRUPA A
Domaćin reprezentacija u Grupi A je Riga, glavni grad Letonije.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Češka - Portugal 50:62
- Letonija - Turska 73:93
- Srbija - Estonija 98:64
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Turska - Češka 92:78
- Estonija - Letonija 70:72
- Srbija - Portugal 80:69
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Češka - Estonija 75:89
- Letonija - Srbija 80:84
- Turska - Portugal 95:54
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Estonija - Turska 64:84
- Portugal - Letonija 62:78
- Srbija - Češka 82:60
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Estonija - Portugal 65:68
- Češka - Letonija 75:109
- Turska - Srbija 95:90
TABELA GRUPE A: Turska 5-0, Srbija 4-1, Letonija 3-2, Portugal 2-3, Estonija 2-3, Češka 0-5.
- Dnevnik iz Rige: Svi moji susreti sa Nikolom Jokićem
- „Musu zeme Latvija“: Autogrami, kreativna četvrt u Brijan ulici i kratke lekcije letonskog jezika
- Pet imena koja su obeležila meč Srbije i Portugala na Evrobasketu
GRUPA B
Utakmice Grupe B igrale su se u Tampereu, u Finskoj.
- Prvo kolo; sreda, 27. avgust -
- Velika Britanija - Litvanija 70:94
- Crna Gora - Nemačka 76:106
- Švedska - Finska 90:93
- Drugo kolo; petak, 29. avgust -
- Nemačka - Švedska 105:83
- Litvanija - Crna Gora 94:67
- Finska - Velika Britanija 109:79
- Treće kolo; subota, 30. avgust -
- Litvanija - Nemačka 88:107
- Velika Britanija - Švedska 59:78
- Crna Gora - Finska 65:85
- Četvrto kolo; ponedeljak, 1. septembar -
- Švedska - Crna Gora 81:87
- Nemačka - Velika Britanija 120:57
- Finska - Litvanija 78:81
- Peto kolo; sreda, 3. septembar -
- Crna Gora - Velika Britanija 83:89
- Litvanija - Švedska 74:71
- Finska - Nemačka 61:91
TABELA GRUPE B: Nemačka 5-0, Litvanija 4-1, Finska 3-2, Švedska 1-4, Crna Gora 1-4, Velika Britanija 1-4.
- Evrobasket, Grupa A: Ko čeka Srbiju u prvoj fazi
- Evrobasket 2025: Ko je ko u reprezentaciji Srbije
- Evrobasket, Grupa B: Nemci i Litvanci favoriti, poslednji ples Vučevića za Crnu Goru
GRUPA C
Utakmica Grupe C igrane su u Limasolu, na Kipru.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Gruzija - Španija 83:69
- BiH - Kipar 91:64
- Grčka - Italija 75:66
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Italija - Gruzija 78:62
- Kipar - Grčka 69:96
- Španija - BiH 88:67
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Gruzija - Grčka 53:94
- Španija - Kipar 91:47
- BiH - Italija 79:96
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Grčka - BiH 77:80
- Kipar - Gruzija 61:93
- Italija - Španija 67:63
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- BiH - Gruzija 84:76
- Italija - Kipar 89:54
- Španija - Grčka 86:90
TABELA GRUPE C: Grčka 4-1, Italija 4-1, BiH 3-2, Gruzija 2-3, Španija 2-3, Kipar 0-5.
GRUPA D
Domaćin reprezentacijama u Grupu D bile su poljske Katovice.
- Prvo kolo; četvrtak, 28. avgust -
- Izrael - Island 83:71
- Belgija - Francuska 64:92
- Slovenija - Poljska 95:105
- Drugo kolo; subota, 30. avgust -
- Island - Belgija 64:71
- Francuska - Slovenija 103:95
- Poljska - Izrael 66:64
- Treće kolo; nedelja, 31. avgust -
- Slovenija - Belgija 86:69
- Izrael - Francuska 82:69
- Poljska - Island 84:75
- Četvrto kolo; utorak, 2. septembar -
- Belgija - Izrael 89:92
- Island - Slovenija 79:87
- Francuska - Poljska 83:76
- Peto kolo; četvrtak, 4. septembar -
- Francuska - Island 114:74
- Izrael - Slovenija 96:106
- Poljska - Belgija 69:70
TABELA GRUPE D: Francuska 4-1, Poljska 3-2, Slovenija 3-2, Izrael 3-2, Belgija 2-3, Island 0-5.
- Evrobasket, Grupa C: Neka nova Španija, 'noćna mora' Srbije i Grčka sa Janisom ciljaju medalju
- Evrobasket, Grupa D: Francuska jaka i bez zvezda, Slovenija živi od Luke Dončića
