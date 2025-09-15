Ruska služba: Nemiri u Srbiji proizvod subverzivne delatnosti EU, cilj je vlast lojalna Briselu

Beta pre 1 sat

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) je danas optužila Evropsku uniju (EU) i njene države članice da stoje iza protesta u Srbiji, sa ciljem da na vlast dovedu "poslušno rukovodstvo lojalno Briselu", i da im je u fokusu "ispiranje mozga" mladih putem medija finansiranih iz Brisela.

"Nemiri u Srbiji, uz aktivno učešće mladih, u velikoj meri predstavljaju proizvod subverzivne delatnosti Evropske unije i država članica tog saveza. Cilj evropskog liberalnog mejnstrima jeste da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno rukovodstvo lojalno Briselu", navela je SVR na svom sajtu.

Ta obaveštajna agencija zadužena za aktivnosti van Rusije navodi da "treba priznati da evroelitama mnogo toga polazi za rukom - mladi se radikalizuju i prelaze sa mirnih protesta na 'revolucionarne' metode borbe i na nasilje", ali dodaje da "scenario 'obojene revolucije', koji je Zapad uspešno testirao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje očekivane rezultate".

"Krajnji ciljevi evrobirokratije nisu ostvareni. Glavni razlozi za to su snažna patriotska osećanja, ujedinjujući uticaj Srpske pravoslavne crkve i sećanje na NATO agresiju, koja je rezultirala raspadom zemlje (odvajanjem Kosova)", dodaje SVR.

Agencija tvrdi da "evroelite nameravaju da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja" u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač protestnih akcija, kako bi okrenule situaciju u svoju korist.

"Fokus je na 'ispiranju mozga' srpske omladine i promovisanju takozvane 'svetle evropske budućnosti'. Prema dobijenim podacima, preko nevladinih organizacija povezanih sa Briselom, značajnu finansijsku podršku dobijaju srpski informativni portali FoNet, RAM, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Bum 93 (Boom93), Podrinske, Frimidija (FreeMedia), SOinfo, FAR, Storiteler (Storyteller), kao i nevladina organizacija Link", navodi SVR.

U saopštenju se navodi i da "Brisel očekuje da će upumpavanje finansija u medije i nevladine organizacije mobilisati biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati 'srpski Majdan' po scenariju koji je mnogo puta proveren".

"Međutim, lažna obećanja evropskih zvaničnika o 'skorom ulasku u cvetajuću evropsku baštu' su samo mamac. Cena za ovu sve slabiju perspektivu moraće da se plati osvajanjima i sećanjem na pretke. Ponosan i ujedinjen srpski narod nije potreban Evropskoj uniji.

(Beta, 15.09.2025)

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEURusija

