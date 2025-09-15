Pokret socijalista (PS), Aleksandra Vulina, reagovao je povodom saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije da Evropska unija sprema „srpski Majdan“ i pitalo da li je građanima Srbije sada jasno zbog čega je Evropska unija (EU) uložila toliko napora da smeni Vulina, kao i šta je potrebno da se desi da bi Vlada Srbije prestala zemlju da vodi u EU, piše Tanjug, prenosi N1. „Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije, na čijem je čelu Sergej Nariškin, objavila je da