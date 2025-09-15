Vulin traži da vlada prekine put ka EU nakon saopštenja ruske tajne službe

Nedeljnik pre 40 minuta
Vulin traži da vlada prekine put ka EU nakon saopštenja ruske tajne službe
Pokret socijalista (PS), Aleksandra Vulina, reagovao je povodom saopštenja Spoljne obaveštajne službe Rusije da Evropska unija sprema „srpski Majdan“ i pitalo da li je građanima Srbije sada jasno zbog čega je Evropska unija (EU) uložila toliko napora da smeni Vulina, kao i šta je potrebno da se desi da bi Vlada Srbije prestala zemlju da vodi u EU, piše Tanjug, prenosi N1. „Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije, na čijem je čelu Sergej Nariškin, objavila je da
