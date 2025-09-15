Spoljna obaveštajna služba Rusije optužila je EU da stoji iza protesta u Srbiji i da im je u fokusu "ispiranje mozga" mladih putem medija finansiranih iz Brisela.

"Nemiri u Srbiji, uz aktivno učešće mladih, u velikoj meri predstavljaju proizvod subverzivne delatnosti Evropske unije i država članica tog saveza. Cilj evropskog liberalnog mejnstrima jeste da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno rukovodstvo lojalno Briselu", navela je SVR na svom sajtu. Ta obaveštajna agencija zadužena za aktivnosti van Rusije navodi da "treba priznati da evroelitama mnogo toga polazi za rukom - mladi se radikalizuju i