Orban rekao da će nastaviti da kupuje rusku naftu i gas, Putin pozdravio stav Mađarske o Ukrajini

Beta pre 1 sat

Premijer Mađarski Viktor Orban je danas tokom sastanka sa ruskim predsednkom Vladimirom Putinom u Kremlju rekao da će njegova zemlja nastaviti da od Rusije kupuje naftu i gas, dok je Putin pozdravio "uravnotežen stav" Mađarske o Ukrajini.

Orban se u Evropskoj uniji protivi sankcijama protiv Rusije i kritikuje podršku EU Kijevu.

Odnosi Rusije i Mađarske se razvijaju "uprkos svim teškoćama današnjice", rekao je Putin, prenela je ruska agencija TASS.

Putin je zahvalio Orbanu zbog spremnosti da bude domaćin rusko-američkih razgovora u Budimpešti o rešavanju ukrajinske krize i rekao da bi rado prihvatio ponudu ako se postigne dogovor o samitu, a mađarski premijer je potvrdio tu spremnost.

Ruski predsednik je ukazao da je pad trgovine između Rusije i Mađarske bio posledica spoljnih ograničenja, ali da je ove godine ipak došlo do "određenog rasta - malog, skromnog, ali i dalje preko sedam procenata".

Rekao je i da je prilično opsežna saradnja dve zemlje u energetici, ali da i "tu postoje pitanja i problemi" koji zahtevaju diskusiju.

Orban je jutros objavio da će se u Moskvi s Putinom razgovarati uglavnom o energentima.

"Idem da osiguram da bude obezbeđeno energetsko snabdevanje Mađarske za zimu i iduću godinu po pristupačnoj ceni", rekao je Orban u videu na Fejsbuku uoči polaska za Moskvu.

Podsetio je da je početkom novembra bio u SAD gde je od američkog predsednika Donalda Trampa dobio izuzeće od sankcija SAD za rusku naftu, koje važi godinu dana.

(Beta, 28.11.2025)