Đurić se sastao sa predsedavajućom OEBS-a: Ovaj susret bio je prilika za razgovor o unutrašnjim izazovima u Srbiji, ali i o situaciji na KiM (foto)

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa predsedavajućom OEBS i ministarkom inostranih poslova Finske Elinom Valtonen i tom prilikom poručio da Srbija veruje u značaj uloge OEBS, kao i da je za Srbiju OEBS jedan od najznačajnijih međunarodnih foruma.

- Srbija je zemlja koja čvrsto veruje u multilateralni svetski poredak, zemlja koja čvrsto veruje u principe međunarodnog javnog prava, zemlja koja čvrsto veruje u osnivačke akte OEBS-a i veruje u značaj i relevantnost uloge OEBS-a u teškom vremenu u kome se Evropa (nalazi), kontinent kome Srbija i istorijski, politički i civilizacijski nalazi - rekao je Đurić u izjavi za medije. Dodao je da sa Valtonen imao dobar razgovor, koji je imao za cilj razmene mišljenja