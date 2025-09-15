Marko Đurić pozvao Srbe na Kosovu da izađu na lokalne izbore u oktobru

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić pozvao je danas Srbe koji žive na Kosovu da izađu na tamošnje predstojeće lokalne izbore. „Želim i da sa ove platforme pozovem Srbe i sve druge pripadnike različitih nacionalnih zajednica da učestvuju na predstojećim lokalnim izborima.

Korišćenje prava glasa je jedno od najvažnijih demokratskih prava i mislim da je veoma važno da se svima koji to žele omogući da na demokratski način iskoriste svoje pravo“, rekao je on novinarima nakon razgovora sa predsedavajućom OEBS-u i ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen. Lokalni izbori na Kosovu biće održani 12. oktobra. Predsednica Kosova Vjosa Osmani se u junu sastala sa predstavnicima političkih stranaka sa kojima se tada konsultovala oko