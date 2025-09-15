Marko Đurić pozvao Srbe koji žive na Kosovu da izađu na lokalne izbore u oktobru

Novi magazin pre 4 sati  |  Beta
Marko Đurić pozvao Srbe koji žive na Kosovu da izađu na lokalne izbore u oktobru

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Djurić je danas pozvao Srbe koji žive na Kosovu da izadju na tamošnje lokalne izbore 12. oktobra.

"Želim i da sa ove platforme pozovem Srbe i sve druge pripadnike različitih nacionalnih zajednica da učestvuju na predstojećim lokalnim izborima. Korišćenje prava glasa je jedno od najvažnijih demokratskih prava i mislim da je veoma važno da se svima koji to žele omogući da na demokratski način iskoriste svoje pravo", rekao je on novinarima posle razgovora s predsedavajućom OEBS-u Elinom Valtonen, ministarkom spoljnih poslova Finske.
Ključne reči

KosovoOEBSFinskaIzboriMarko Đurić

