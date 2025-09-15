Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Prva grupa bolesne i povređene dece iz Gaze upućena je u Veliku Britaniju u okviru programa koji im omogućava da prime medicinsku pomoć, saopštilo je danas britansko Ministarstvo zdravlja.

Britanski premijer Kir Starmer je u julu najavio da će Velika Britanija evakuisati decu iz Gaze radi lečenja, napominjući da većina bolnica na palestinskoj teritoriji više ne funkcioniše. Britanska vlada je saopštila da je projekat od suštinskog značaja zbog nedostatka ključnih lekova i zaliha u Gazi, kao i zbog toga što medicinski radnici ne mogu bezbedno da obavljaju svoj posao. "Očekujemo da će deca i njihovi najbliži članovi porodica stići u Veliku Britaniju u
