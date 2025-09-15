Bolesna deca iz Gaze lečiće se u Velikoj Britaniji

Danas pre 2 sata  |  Beta/AFP
Bolesna deca iz Gaze lečiće se u Velikoj Britaniji

Velika Britanija će „narednih nedelja“ primiti na lečenje grupu kritično bolesne dece iz Pojasa Gaze, potvrdilo je danas britansko Ministarstvo zdravlja.

Prema navodima BBC, ta deca su prva koja su evakuisana u okviru vladine akcije koju je u julu najavio premijer Kir Starmer (Keir). Na pitanje AFP-a, Ministarstvo zdravlja je potvrdilo medicinsku evakuaciju bolesne dece, rekavši da očekuje da će ona „zajedno s članovima svojih užih porodica stići u Veliku Britaniju narednih nedelja“. Broj te dece nije objavljen, a BBC je preneo da će ih biti između 30 i 50. Ministarstvo je podsetilo da „humanitarna situacija i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Blic pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaBBCAFPGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Rubio u Izraelu, Netanjahu govorio o odnosima sa SAD: "Poseta Izraelu pokazuje snagu veza između dve zemlje"

Rubio u Izraelu, Netanjahu govorio o odnosima sa SAD: "Poseta Izraelu pokazuje snagu veza između dve zemlje"

Kurir pre 30 minuta
Szo: počela vakcinaciju zdravstvenih radnika i kontakata osoba zaraženih ebolom u Kongu

Szo: počela vakcinaciju zdravstvenih radnika i kontakata osoba zaraženih ebolom u Kongu

Blic pre 20 minuta
"Nećemo tolerisati napade": Starmer: Građani mogu mirno da protestuju, ali napadi na policiju nisu dozvoljeni

"Nećemo tolerisati napade": Starmer: Građani mogu mirno da protestuju, ali napadi na policiju nisu dozvoljeni

Blic pre 5 minuta
Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Humanitarna misija: Velika Britanija prima decu iz Gaze na lečenje: Prvi mališani već krenuli na put

Blic pre 35 minuta
"Ključni deo sporazuma Aukus" Australija će uložiti 6,8 milijardi evra u brodogradilište za izgradnju nuklearnih podmornica!…

"Ključni deo sporazuma Aukus" Australija će uložiti 6,8 milijardi evra u brodogradilište za izgradnju nuklearnih podmornica!

Kurir pre 19 minuta