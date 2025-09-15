Bolesna deca iz Gaze lečiće se u Velikoj Britaniji

Velika Britanija će „narednih nedelja“ primiti na lečenje grupu kritično bolesne dece iz Pojasa Gaze, potvrdilo je danas britansko Ministarstvo zdravlja.

Prema navodima BBC, ta deca su prva koja su evakuisana u okviru vladine akcije koju je u julu najavio premijer Kir Starmer (Keir). Na pitanje AFP-a, Ministarstvo zdravlja je potvrdilo medicinsku evakuaciju bolesne dece, rekavši da očekuje da će ona „zajedno s članovima svojih užih porodica stići u Veliku Britaniju narednih nedelja“. Broj te dece nije objavljen, a BBC je preneo da će ih biti između 30 i 50. Ministarstvo je podsetilo da „humanitarna situacija i