Szo: počela vakcinaciju zdravstvenih radnika i kontakata osoba zaraženih ebolom u Kongu

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je saopštila da je počela vakcinaciju zdravstvenih radnika u prvim redovima i kontakata osoba zaraženih virusom ebole u provinciji Kasa u Demokratskoj Republici Kongo, gde je proglašena epidemija.

SZO je saopštila da je početnih 400 doza vakcine Ervebo protiv ebole iz državnih zaliha od 2.000 doza isporučeno u Bulape, koje je epicentar epidemije, prenosi Rojters. Međunarodna koordinaciona grupa za snabdevanje vakcinama odobrila je slanje dodatnih oko 45.000 doza vakcine protiv ebole u DR Kongo, saopštila je organizacija. Epidemija, prva u zemlji nakon tri godine, proglašena je početkom septembra. Gusta tropska šuma Konga predstavlja prirodno skladište virusa
