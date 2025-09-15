U DR Kongu počela vakcinacija protiv ebole

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila u nedelju da je počela vakcinacija radi suzbijanja nove epidemije ebole proglašene početkom septembra Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo).

Virus ebole je često fatalan uprkos nedavno primenjenim vakcinama i tretmanima. Ta hemoragijska groznica je ubila 15.000 ljudi u Africi u poslednjih 50 godina. Najsmrtonosnija epidemija ebole u ​​DR Kongu od 2018. do 2020. godine izazvala je gotovo 2.300 smrtnih slučajeva i 3.500 infekcija. Po današnjem izveštaju kongoanskih zdravstvenih vlasti, u najnovijem talasu je zabeleženo 28 smrtnih slučajeva i 81 slučaj zaraze od 20. avgusta kada je prijavljen prvi slučaj