U ovom gradu u Srbiji Hitna pomoć je imala pune ruke posla: Masovno se javljali pacijenti sa ovim simptomima

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su ukupno 175 poziva. Na terenu je obavljeno 56 intervencija – 41 tokom dana i 15 u noćnim satima.

- Tokom dana najčešći pacijenti bili su hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetičari i astmatičari, dok je evidentirana i jedna saobraćajna nezgoda. U noćnim satima dominirali su pozivi zbog hipertenzije, visoke temperature i nesvestice - potvrđeno je za RINU u Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac. U ambulanti su pregledana 94 pacijenta, među kojima 37 odraslih tokom dana i 57 tokom noći. Zabeleženo je i 10 intervencija na javnom mestu. (RINA)