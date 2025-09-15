Preko 50 intervencija i skoro 200 pozova za jedan dan: Nema odmora za zaposlene u Hitnoj pomoći u Kragujevcu, virus puni ambulantu Kragujevac - Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su ukupno 175 poziva.

Na terenu je obavljeno 56 intervencija – 41 tokom dana i 15 u noćnim satima. - Tokom dana najčešći pacijenti bili su hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetičari i asmatičari, dok je evidentirana i jedna saobraćajna nezgoda. U noćnim satima dominirali su pozivi zbog hipertenzije, visoke temperature i nesvestice, potvrđeno je za RINU u ZUM. U ambulanti je pregledano 94 pacijenta, među kojima 37 odraslih tokom dana i 57 tokom noći. Zabeleženo je i