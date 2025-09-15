Teška noć za hitnu pomoć Deset osoba povređeno u udesima

Alo pre 5 sati
Teška noć za hitnu pomoć Deset osoba povređeno u udesima

U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je deset osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Među pacijentima koji su prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove, iz Hitne pomoći su izdvojili tri osobe koje su lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u 20.37 sati na auto-putu kod Bubanj potoka. Hitna pomoć je tokom noći imala 110 intervencija, od kojih je 24 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični i kardiološki bolesnici, kao i astmatičari. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Burnih 24 časa u Kragujevcu za Hitnu pomoć: Preko 50 intervencija i skoro 200 poziva

Burnih 24 časa u Kragujevcu za Hitnu pomoć: Preko 50 intervencija i skoro 200 poziva

Telegraf pre 1 sat
U ovom gradu u Srbiji Hitna pomoć je imala pune ruke posla: Masovno se javljali pacijenti sa ovim simptomima

U ovom gradu u Srbiji Hitna pomoć je imala pune ruke posla: Masovno se javljali pacijenti sa ovim simptomima

Blic pre 3 sata
Preko 50 intervencija i skoro 200 pozova za jedan dan: Nema odmora za zaposlene u Hitnoj pomoći u Kragujevcu, virus puni…

Preko 50 intervencija i skoro 200 pozova za jedan dan: Nema odmora za zaposlene u Hitnoj pomoći u Kragujevcu, virus puni ambulantu

RINA pre 4 sati
Intenzivan vikend za kragujevačku Hitnu pomoć: Najčešći problemi visok pritisak i temperature

Intenzivan vikend za kragujevačku Hitnu pomoć: Najčešći problemi visok pritisak i temperature

iKragujevac pre 5 sati
Pune ruke posla za hitnu pomoć: Izveštaj iz Kragujevca, ovi pacijenti su se najčešće javljali

Pune ruke posla za hitnu pomoć: Izveštaj iz Kragujevca, ovi pacijenti su se najčešće javljali

Kurir pre 4 sati
Lekari Hitne popadaše s nogu: 10 saobraćajnih nesreća u Beogradu!

Lekari Hitne popadaše s nogu: 10 saobraćajnih nesreća u Beogradu!

Kurir pre 4 sati
Hitna pomoć juče primila 175 poziva

Hitna pomoć juče primila 175 poziva

Glas Šumadije pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugBubanj Potok

Beograd, najnovije vesti »

Šapić sutra izlazi pred kamere: Ovo je tema konferencije u Starom dvoru

Šapić sutra izlazi pred kamere: Ovo je tema konferencije u Starom dvoru

Telegraf pre 2 minuta
Zapalio se automobil na Novom Beogradu, vatra zahvatila nekoliko vozila

Zapalio se automobil na Novom Beogradu, vatra zahvatila nekoliko vozila

RTS pre 1 sat
Burnih 24 časa u Kragujevcu za Hitnu pomoć: Preko 50 intervencija i skoro 200 poziva

Burnih 24 časa u Kragujevcu za Hitnu pomoć: Preko 50 intervencija i skoro 200 poziva

Telegraf pre 1 sat
(Video) Požar na Novom Beogradu: Vatra guta automobil, gusti dim se širi blokovima, jednom čoveku pozlilo

(Video) Požar na Novom Beogradu: Vatra guta automobil, gusti dim se širi blokovima, jednom čoveku pozlilo

Blic pre 1 sat
Izbio požar na Novom Beogradu: Vatra progutala automobil na parkingu

Izbio požar na Novom Beogradu: Vatra progutala automobil na parkingu

Mondo pre 1 sat