Teška noć za hitnu pomoć Deset osoba povređeno u udesima

U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je deset osoba lakše povređeno, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Među pacijentima koji su prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove, iz Hitne pomoći su izdvojili tri osobe koje su lakše povređene u saobraćajnoj nezgodi u 20.37 sati na auto-putu kod Bubanj potoka. Hitna pomoć je tokom noći imala 110 intervencija, od kojih je 24 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični i kardiološki bolesnici, kao i astmatičari. BONUS VIDEO