'The Pitt' osvojio Emmy za najbolju dramu, 'The Studio' najbolja komedija

Bloomberg Adria pre 8 minuta  |  Hannah Miller/Bloomberg
'The Pitt' osvojio Emmy za najbolju dramu, 'The Studio' najbolja komedija

Nova medicinska serija The Pitt na HBO Maxu osvojila je Emmy nagradu za najbolju dramu, dok je The Studio koji se emituje na Apple TV+ proglašen najboljom komedijom.

Kompanija Warner Bros. Discovery Inc., vlasnik HBO Max platforme, imala je dodatni uspeh jer je Noah Wyle dobio nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji za ulogu u The Pitt. Jean Smart ponela je nagradu za najbolju glumicu u komediji, dok je Hannah Einbinder osvojila priznanje za najbolju sporednu glumicu za ulogu u seriji Hacks. Striming platforme su u celini dominirale ovogodišnjim dodelama Emmy nagrada, najvišeg priznanja u TV industriji, potvrđujući trend
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Ekskluzivan intervju sa scenaristom i izvršnim producentom serije Škripa metala – Majklom Džonatanom Smitom Najbolje serije…

Ekskluzivan intervju sa scenaristom i izvršnim producentom serije Škripa metala – Majklom Džonatanom Smitom Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy nagrade Matt Damon i Ben Affleck u filmu The Rip Svetlosni mač iz Ratova zvezda prodat za 3 miliona

Domino magazin pre 42 minuta
Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters“ tematski paket Ekskluzivan intervju sa…

Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters“ tematski paket Ekskluzivan intervju sa scenaristom i izvršnim producentom serije Škripa metala – Majklom Džonatanom Smitom Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy

Domino magazin pre 37 minuta
"Studio" oborio rekord; jedno priznanje osvojio i Barak Obama: Svi dobitnici Emi nagrada u glavnim kategorijama

"Studio" oborio rekord; jedno priznanje osvojio i Barak Obama: Svi dobitnici Emi nagrada u glavnim kategorijama

Euronews pre 28 minuta
Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy nagrade Matt Damon i Ben Affleck u filmu The Rip Svetlosni mač iz Ratova zvezda…

Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy nagrade Matt Damon i Ben Affleck u filmu The Rip Svetlosni mač iz Ratova zvezda prodat za 3 miliona Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja Objavljen je novi trejler za dugo očekivanu treću

Domino magazin pre 1 sat
Serije "The Pitt" i „Studio“ dominirale na dodeli Emija, favorit "Severance" izvisio

Serije "The Pitt" i „Studio“ dominirale na dodeli Emija, favorit "Severance" izvisio

RTS pre 1 sat
Emi nagrade 2025: Ovo su svi dobitnici

Emi nagrade 2025: Ovo su svi dobitnici

Danas pre 1 sat
Najbolji momenti Emmy Prime nagrada 2025: Kako su Jennina haljina i Catein naklon zasenili sve Festivalski trenuci koji se…

Najbolji momenti Emmy Prime nagrada 2025: Kako su Jennina haljina i Catein naklon zasenili sve Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru šoljicu kafe

Lepota i zdravlje pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Apple

Svet, najnovije vesti »

​Kineski sajam usluga 2025. završen sa više od 900 sporazuma

​Kineski sajam usluga 2025. završen sa više od 900 sporazuma

Nova ekonomija pre 28 minuta
Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters“ tematski paket Ekskluzivan intervju sa…

Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters“ tematski paket Ekskluzivan intervju sa scenaristom i izvršnim producentom serije Škripa metala – Majklom Džonatanom Smitom Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy

Domino magazin pre 37 minuta
Ovo leto koštalo je Evropu 43 milijarde evra! 4 zemlje u kritičnom stanju, jedna od njih je na Balkanu: Stručnjaci upozorili…

Ovo leto koštalo je Evropu 43 milijarde evra! 4 zemlje u kritičnom stanju, jedna od njih je na Balkanu: Stručnjaci upozorili da najgore tek sledi

Blic pre 13 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Sikorski: Upad ruskih dronova test za NATO; Zelenski: Udari na rafinerije najefikasnije "sankcije" protiv…

UKRAJINSKA KRIZA: Sikorski: Upad ruskih dronova test za NATO; Zelenski: Udari na rafinerije najefikasnije "sankcije" protiv Rusije

RTV pre 3 minuta
Leto 2025. koštalo Evropu 43 milijarde evra

Leto 2025. koštalo Evropu 43 milijarde evra

Forbes pre 42 minuta