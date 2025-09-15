'The Pitt' osvojio Emmy za najbolju dramu, 'The Studio' najbolja komedija

Nova medicinska serija The Pitt na HBO Maxu osvojila je Emmy nagradu za najbolju dramu, dok je The Studio koji se emituje na Apple TV+ proglašen najboljom komedijom.

Kompanija Warner Bros. Discovery Inc., vlasnik HBO Max platforme, imala je dodatni uspeh jer je Noah Wyle dobio nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji za ulogu u The Pitt. Jean Smart ponela je nagradu za najbolju glumicu u komediji, dok je Hannah Einbinder osvojila priznanje za najbolju sporednu glumicu za ulogu u seriji Hacks. Striming platforme su u celini dominirale ovogodišnjim dodelama Emmy nagrada, najvišeg priznanja u TV industriji, potvrđujući trend