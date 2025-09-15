Emotivan govor najmlađeg osvajača Emija: "Bio sam niko, a sad sam ovde" FOTO

Mladi glumac Oven Kuper ispisao je istoriju na ovogodišnjoj dodeli Emi nagrada. Sa samo 15 godina, zvezda serije Adolescence osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca u ograničenoj seriji, čime je postao najmlađi muški dobitnik u istoriji ove nagrade.

Kuper je tako oborio rekord star više od 50 godina, koji je do sada držao Skot Džejkobi, nagrađen 1973. godine sa 16 godina. Ipak, apsolutni rekord za najmlađu dobitnicu i dalje drži Roksana Zal, koja je Emi osvojila 1984. godine kao 14-godišnjakinja za ulogu u filmu Something About Amelia. Mladi glumac bio je i najmlađi nominovani u svojoj kategoriji, a za pobedu se borio sa holivudskim velikanima kao što su Havijer Bardem, Rob Delani, Piter Sarsgard i kolega iz