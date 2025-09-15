Mat proizvodi za lice koji su vam neophodni u neseseru Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru šoljicu kafe

Glowy skin, glass skin – zdrava, sjajna koža je najveći beauty trend već nekoliko sezona.

Ali, šta kada sjaj postane noćna mora? Ukoliko imate masnu kožu, onda je onaj tipični masni odsjaj koji vašem licu daje višak sebuma, muka sa kojom se svakodnevno borite. Kada želite da vaša šminka ostane sveža i bez sjaja ceo dan, morate znati šta tačno tražiti u proizvodima i kako pripremiti kožu da bi mat efekat zaista funkcionisao. Prvo, birajte proizvode koji su oil‑free i nekomedogeni, dakle bez ulja koja začepljuju pore i uzrokuju dodatni sjaj, a koji