Mat proizvodi za lice koji su vam neophodni u neseseru Festivalski trenuci koji se pamte: Jutro nakon svečane ceremonije otvaranja SFF-a uz dobru šoljicu kafe

Mat proizvodi za lice koji su vam neophodni u neseseru

Lepota i zdravlje pre 48 minuta
Mat proizvodi za lice koji su vam neophodni u neseseru

Glowy skin, glass skin – zdrava, sjajna koža je najveći beauty trend već nekoliko sezona.

Ali, šta kada sjaj postane noćna mora? Ukoliko imate masnu kožu, onda je onaj tipični masni odsjaj koji vašem licu daje višak sebuma, muka sa kojom se svakodnevno borite. Kada želite da vaša šminka ostane sveža i bez sjaja ceo dan, morate znati šta tačno tražiti u proizvodima i kako pripremiti kožu da bi mat efekat zaista funkcionisao. Prvo, birajte proizvode koji su oil‑free i nekomedogeni, dakle bez ulja koja začepljuju pore i uzrokuju dodatni sjaj, a koji
Emotivan govor najmlađeg osvajača Emija: "Bio sam niko, a sad sam ovde" FOTO

B92 pre 8 minuta
"Beli lotos" najveće razočaranje večeri: Dodela Emi nagrada 2025 u znaku neočekivanih pobednika i gafova

Kurir pre 3 sata
Power look Demi Moore je savršen izbor za zaposlenu ženu u pedesetim, a mi vam pomažemo da ga ponovite

Power look Demi Moore je savršen izbor za zaposlenu ženu u pedesetim, a mi vam pomažemo da ga ponovite

Lepota i zdravlje pre 3 sata
Netfliksova potresna drama osvojila šest nagrada Emi

B92 pre 3 sata
Serije "The Pitt" i „Studio“ dominirale na dodeli Emija, favorit "Severance" izvisio

RTS pre 3 sata
"Pre tri godine bio sam niko i ništa" Ko je 15-godišnji glumac koji je ispisao istoriju na dodeli Emi nagrada (video)

Kurir pre 3 sata
Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters" tematski paket

Samsung Electronics u partnerstvu sa Netflixom donosi poseban „KPop Demon Hunters" tematski paket Ekskluzivan intervju sa scenaristom i izvršnim producentom serije Škripa metala – Majklom Džonatanom Smitom Najbolje serije 2025. godine – Dodeljene Emmy

Domino magazin pre 5 sati
"Idioti, to znači rat": Prva reakcija Rusije na ideju NATO da se zatvori nebo nad zapadnom Ukrajinom

Blic pre 8 minuta
Ruska Spoljna obaveštajna služba optužila EU da za 1. novembar sprema „Majdan“ u Srbiji

Glas Zaječara pre 13 minuta
Sve sluti na najgori mogući scenario: Ukrajina je danas po drugi put doživela veliki udarac

Blic pre 18 minuta
Zapadni mediji: SVO pokazala – SAD zaostaju u korišćenju i proizvodnji dronova

Sputnik pre 3 minuta
Peking optužio SAD za "jednostrano maltretiranje“ i ekonomku prisilu zbog poziva saveznicima da uvedu carine Kini

Euronews pre 3 minuta