"Beli lotos" najveće razočaranje večeri: Dodela Emi nagrada 2025 u znaku neočekivanih pobednika i gafova

Kurir pre 7 sati
"Beli lotos" najveće razočaranje večeri: Dodela Emi nagrada 2025 u znaku neočekivanih pobednika i gafova

Sinoć je održana 77. dodela Emi nagrada (Primetime Emmy), veče posvećeno najistaknutijim i najhrabrijim televizijskim serijama godine.

Domaćin večeri bio je komičar Nejt Bargac, a iako su serije "Severance" i "Beli lotos" imale po deset nominacija, veče je donelo brojna iznenađenja, i nekoliko neprijatnih trenutaka. Iako je bio među najhvaljenijim serijama godine, "Beli lotos" na kraju nije osvojio nijednu nagradu. Uprkos velikim očekivanjima i jakoj konkurenciji, serija nije uspela da nadmaši naslove poput "Severance" i "The Pitt", te je ostala praznih ruku. U galeriji pogledajte kadrove iz
