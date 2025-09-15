Prekinuta poslednja etapa zbog protesta, Vingegor pobednik Vuelte

Danas pre 6 sati  |  Beta
Prekinuta poslednja etapa zbog protesta, Vingegor pobednik Vuelte

Danski biciklista Jonas Vingegor pobednik je 80. jubilarne Vuelte posle poslednje, 21. etape, prekinut zbog pro-palestinskih protesta u centru Madrida gde je trka trebalo da se završi.

Etapa je prekinuta 57 kilometara pre cilja etape, a biciklisti su ostali bez završnog sprinta i svečanosti proglašenja najboljih ispred fontane Sibeles. Tri nedelje su se organizatori i takmičari suočavali s prekidima etapa i protestima koji su počeli zahtevom da se s Vuelte izbaci tim „Izrael Premijer Teh“. Vingegor je pobedu na Vuelti zabeležio ukupnim vremenom od 72 sata, 53 minuta i 57 sekundi, drugo mesto je zauzeo Portugalac Žoao Almeida sa jednim minutom i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Kurir pre 54 minuta
Pro-palestinske demonstracije u Madridu skratile biciklističku trku Vuelta kroz Španiju, Izrael ljut

Pro-palestinske demonstracije u Madridu skratile biciklističku trku Vuelta kroz Španiju, Izrael ljut

Beta pre 5 sati
Propalestinski demonstranti prekinuli biciklističku trku u Madridu

Propalestinski demonstranti prekinuli biciklističku trku u Madridu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelMadridPortugal

Sport, najnovije vesti »

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Danac osvojio Španiju: Vingegor pobednik 80. jubilarne Vuelte, poslednja etapa prekinuta zbog protesta

Kurir pre 54 minuta
Bonga „upucao“ zlato

Bonga „upucao“ zlato

Sportski žurnal pre 1 sat
Partizan odličan 5

Partizan odličan 5

Sportski žurnal pre 1 sat
Zvezdino iskupljenje

Zvezdino iskupljenje

Sportski žurnal pre 1 sat
Foto finiš odlučio maratona, Tanzanijac ukrao zlato Nemcu

Foto finiš odlučio maratona, Tanzanijac ukrao zlato Nemcu

Sport klub pre 2 sata