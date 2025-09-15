Prekinuta poslednja etapa zbog protesta, Vingegor pobednik Vuelte

Danski biciklista Jonas Vingegor pobednik je 80. jubilarne Vuelte posle poslednje, 21. etape, prekinut zbog pro-palestinskih protesta u centru Madrida gde je trka trebalo da se završi.

Etapa je prekinuta 57 kilometara pre cilja etape, a biciklisti su ostali bez završnog sprinta i svečanosti proglašenja najboljih ispred fontane Sibeles. Tri nedelje su se organizatori i takmičari suočavali s prekidima etapa i protestima koji su počeli zahtevom da se s Vuelte izbaci tim „Izrael Premijer Teh“. Vingegor je pobedu na Vuelti zabeležio ukupnim vremenom od 72 sata, 53 minuta i 57 sekundi, drugo mesto je zauzeo Portugalac Žoao Almeida sa jednim minutom i