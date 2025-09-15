Protest poljoprivrednika: „Dajemo državi 10 dana da ispuni zahteve ili se protesti šire“ (FOTO, VIDEO)

Poljoprivrednici iz Vojvodine stigli su u Novi Sad, ispred kompleksa Banovine gde su Vlada i Skupština Vojvodine na Bulevaru Mihajla Pupina.

Saobraćaj na Bulevaru Mihajla Pupina funkcioniše do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina, a od te raskrsnice ka Varadinskom mostu saobraća je blokiran. Okupili su se ovde jek kako kažu nisu dobili ništa od subvencija, dok su proizvođači kukuruza imali izuzetno lošu godinu zbog sušne sezone. Mileta Slankamenac iz Inicijative za spas poljoprivrednika Srbije kaže da je ovo protest upozorenja. „Samo danas smo ovde. Dalje ćemo sa udruženjima sa kojima se koordinirano