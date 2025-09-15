Ruska Spoljna obaveštajna služba javlja: EU za 1. novembar sprema „Majdan“ u Srbiji

Danas pre 1 sat  |  N1
Ruska Spoljna obaveštajna služba javlja: EU za 1. novembar sprema „Majdan“ u Srbiji

Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je da iza „nemira u Srbiji“ u kojima učestvuju mladi stoji Evropska unija, a da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana“.

Ruska spoljna služba je sastavila i spisak nezavisnih medija koji se bave „ispiranjem mozda srpske omladine“, javlja N1. „Sadašnji nemiri u Srbija, uz aktivno učešće mladih, u velikoj meri predstavljaju proizvod subverzivne delatnosti Evropske unije i država članica tog saveza. Cilj evropskog liberalnog mejnstrima jeste da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno rukovodstvo lojalno Briselu“, navodi SVR u saopštenju danas (15. septembar)
