Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je da iza „nemira u Srbiji“ u kojima učestvuju mladi stoji Evropska unija, a da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana“.

Ruska spoljna služba je sastavila i spisak nezavisnih medija koji se bave „ispiranjem mozda srpske omladine“, javlja N1. „Sadašnji nemiri u Srbija, uz aktivno učešće mladih, u velikoj meri predstavljaju proizvod subverzivne delatnosti Evropske unije i država članica tog saveza. Cilj evropskog liberalnog mejnstrima jeste da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede poslušno rukovodstvo lojalno Briselu“, navodi SVR u saopštenju danas (15. septembar)