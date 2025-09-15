Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće nasdaq i vašu šansu za profit

Prošle nedelje Apple je predstavio svoj najnoviji iPhone i izazvao globalnu euforiju, kako kod potrošača tako i kod investitora na tržištu.

Ipak , ovo uzbuđenje, nije donelo prevelike koristi ni kompaniji a ni investitorima. Dok su svi očekivali snažan rast cene akcija, desilo se suprotno – mnogi su požurili da prodaju svoje akcije i time izazvali privremeni pad vrednosti. Međutim, akcije jedne američke elektronske berze koja je poznata po tome što na njoj trguju tehnološke i inovativne kompanije, poput Apple-a, Microsoft-a, Google-a (Alphabet), Amazon-a, Tesle i mnogih drugih, doživljava pravu