Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Danas pre 1 sat  |  Promo
Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Prošle nedelje Apple je predstavio svoj najnoviji iPhone i izazvao globalnu euforiju, kako kod potrošača tako i kod investitora na tržištu.

Ipak , ovo uzbuđenje, nije donelo prevelike koristi ni kompaniji a ni investitorima. Dok su svi očekivali snažan rast cene akcija, desilo se suprotno – mnogi su požurili da prodaju svoje akcije i time izazvali privremeni pad vrednosti. Međutim, akcije jedne američke elektronske berze koja je poznata po tome što na njoj trguju tehnološke i inovativne kompanije, poput Apple-a, Microsoft-a, Google-a (Alphabet), Amazon-a, Tesle i mnogih drugih, doživljava pravu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Nova pre 1 sat
Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće nasdaq i vašu šansu za profit

Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće nasdaq i vašu šansu za profit

Kurir pre 57 minuta
Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Mondo pre 51 minuta
Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

Tržište u pokretu: Kako novi iPhone pokreće NASDAQ i vašu šansu za profit

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaGoogleGuglAmazonMicrosoftAppleTesla

Ekonomija, najnovije vesti »

99 najuspešnijih: Veliki godišnji skok profitabilnosti malih preduzeća

99 najuspešnijih: Veliki godišnji skok profitabilnosti malih preduzeća

Biznis.rs pre 12 minuta
Opština Surdulica opet daje milione radio-televiziji zbog koje je Tončev bio u sukobu interesa

Opština Surdulica opet daje milione radio-televiziji zbog koje je Tončev bio u sukobu interesa

Južne vesti pre 11 minuta
Ponovo izmenjena Uredba o ograničenju marži - Sveže voće, povrće i meso, kao i kafa i kakao izuzeti od zamrzavanja cena

Ponovo izmenjena Uredba o ograničenju marži - Sveže voće, povrće i meso, kao i kafa i kakao izuzeti od zamrzavanja cena

Ekapija pre 11 minuta
Nova šansa za jeftiniji kredit: Niže kamate za zaposlene i penzionere s nižim primanjima

Nova šansa za jeftiniji kredit: Niže kamate za zaposlene i penzionere s nižim primanjima

Euronews pre 2 minuta
Usporen rast industrijske proizvodnje i maloprodaje u Kini

Usporen rast industrijske proizvodnje i maloprodaje u Kini

Biznis.rs pre 12 minuta