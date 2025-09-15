Nova šansa za jeftiniji kredit: Niže kamate za zaposlene i penzionere s nižim primanjima

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Nova šansa za jeftiniji kredit: Niže kamate za zaposlene i penzionere s nižim primanjima
Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, a kako je ranije objavila Narodna banka Srbije ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim internet prezentacijama. Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

OK radio pre 28 minuta
Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Od danas krediti u Srbiji po novim pravilima! Rata "lakša", kamata niža! Detaljna računica za sumu od 500.000 dinara

Kurir pre 23 minuta
Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižnim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižnim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Morava info pre 38 minuta
"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim…

"Građani će moći prvi put po povlašćenim uslovima da uzmu kredit!" Ekonomista objasnio ko sve može podneti zahtev po novim, nižim kamatnim stopama

Kurir pre 38 minuta
VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!

VAŽNO obaveštenje za građane: Banke od danas MORAJU da urade vrlo bitnu stvar u vezi KAMATA!

Telegraf pre 8 minuta
Banke obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

NIN pre 48 minuta
Banke u Srbiji od danas obavezne da smanje kamate

Banke u Srbiji od danas obavezne da smanje kamate

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiKamateNarodna BankaGotovinski kreditiInternetNarodna Banka Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Privatni prevoznici ponovo traže više novca iz budžeta Grada Beograda

Nova ekonomija pre 33 minuta
Srpski keks osvaja Kinu!

Srpski keks osvaja Kinu!

Kamatica pre 28 minuta
Nikada ne bacajte staru platnu karticu u smeće

Nikada ne bacajte staru platnu karticu u smeće

Kamatica pre 8 minuta
Glamočić: Živinarstvo može da bude stabilan i održiv porodičan biznis u Srbiji

Glamočić: Živinarstvo može da bude stabilan i održiv porodičan biznis u Srbiji

RTV pre 18 minuta
Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke od danas obavezne da snize kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

OK radio pre 28 minuta