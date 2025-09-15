Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas paviljon Japana, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025 u Osaki.

U obilasku sa Vučićem bili su i supruga predsednika Tamara Vučić, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Japan je zemlja domaćin, a njihov paviljon do sada je posetilo više od milion i po ljudi. Paviljon nosi temu "Ciklusi života", što je simbolično predstavljeno kroz kružnu formu