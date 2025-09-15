Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u Osaki da je Srbija most između Istoka i Zapada, baš kao što i paviljon Srbije u Osaki, sa temom "Društvo igre", predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EKSPO 2025 Osaka i EKSPO 2027 Beograd. "Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na EKSPO 2025 u Osaki. Upravo