Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na zvaničnoj ceremonija predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi Ekspo u Osaki da je Srbija most između Istoka i Zapada, baš kao što i paviljon Srbije u Osaki, sa temom "Društvo igre", predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EKSPO 2025 Osaka i EKSPO 2027 Beograd. "Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na EKSPO 2025 u Osaki. Upravo
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

RTV pre 39 minuta
Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

RTS pre 40 minuta
Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana: Srbija most između Istoka i Zapada FOTO

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana: Srbija most između Istoka i Zapada FOTO

B92 pre 1 sat
Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim državama sveta

Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim državama sveta

Sputnik pre 2 sata
Vučić stigao na Ekspo Osaka 2025: Upisao se u knjigu gostiju! "Poseta Japanu uvek nezaboravno iskustvo"

Vučić stigao na Ekspo Osaka 2025: Upisao se u knjigu gostiju! "Poseta Japanu uvek nezaboravno iskustvo"

Blic pre 2 sata
Vučić stigao na EXPO Osaka 2025, upisao se u knjigu gostiju

Vučić stigao na EXPO Osaka 2025, upisao se u knjigu gostiju

B92 pre 2 sata
Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapan

Politika, najnovije vesti »

Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Radio 021 pre 5 minuta
Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Ministar prosvete Stanković: Ako nastavnici blokiraju početak školske godine, neće dobiti platu

Radio 021 pre 15 minuta
Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

Stanković: Ako od nove akademske godine opet počnu blokade, univerzitetski profesori neće dobiti plate

NIN pre 14 minuta
Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Euronews pre 15 minuta
Turković: „Vlast u Kragujevcu ukrala skoro 300 miliona dinara iz budžeta – najveća korupcionaška afera u novijoj istoriji“…

Turković: „Vlast u Kragujevcu ukrala skoro 300 miliona dinara iz budžeta – najveća korupcionaška afera u novijoj istoriji“

Serbian News Media pre 4 minuta