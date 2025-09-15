Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

RTS pre 2 sata
Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda. Čestitao je građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave. Vučić je poručio na zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi "Ekspo u Osaki" da je Srbija most između Istoka i Zapada.

Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je paviljon Japana, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025 u Osaki. U obilasku sa Vučićem bili su i supruga predsednika Tamara Vučić, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Japan je zemlja
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Blic pre 50 minuta
Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki

Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki

Euronews pre 2 sata
Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki: "Ciklusi života" kroz prizmu domaćina (foto)

Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki: "Ciklusi života" kroz prizmu domaćina (foto)

Blic pre 3 sata
Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

RTV pre 5 sati
Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada

Euronews pre 5 sati
Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana: Srbija most između Istoka i Zapada FOTO

Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana: Srbija most između Istoka i Zapada FOTO

B92 pre 5 sati
Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim državama sveta

Vučić: Ono što se dešava u Americi na sličan način se događa u Srbiji i u drugim državama sveta

Sputnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanMarko ČadežPrivredna komora Srbije

Politika, najnovije vesti »

Press: Zoran Živković

Press: Zoran Živković

N1 Info pre 35 minuta
Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Vučić iz Osake: Moraćemo da budemo disciplinovani kao Japanci da bismo završili sve za expo 2027

Blic pre 50 minuta
"Znate li nešto osim da: Lažete?" Marinika Tepić zapretila Adrijani Mesarović zatvorom, Vučević žestoko reagovao

"Znate li nešto osim da: Lažete?" Marinika Tepić zapretila Adrijani Mesarović zatvorom, Vučević žestoko reagovao

Blic pre 35 minuta
Rat Ukrajinu dnevno košta 172 miliona dolara

Rat Ukrajinu dnevno košta 172 miliona dolara

Vreme pre 5 minuta
Borko Stefanović: Ruska služba se meša u unutrašnja pitanja Srbije, ne postoji „srpski majdan“

Borko Stefanović: Ruska služba se meša u unutrašnja pitanja Srbije, ne postoji „srpski majdan“

Nedeljnik pre 35 minuta