Vučić u Osaki: Srbija most između Istoka i Zapada, srpski paviljon posetilo 880.000 ljudi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u Osaki, gde je započeo višednevnu radnu posetu, da je najvažnije da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda. Čestitao je građanima Dan jedinstva, slobode i srpske zastave. Vučić je poručio na zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na izložbi "Ekspo u Osaki" da je Srbija most između Istoka i Zapada.

Vučić posetio paviljon Japana na izložbi Ekspo u Osaki Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je paviljon Japana, u okviru svetske izložbe Ekspo 2025 u Osaki. U obilasku sa Vučićem bili su i supruga predsednika Tamara Vučić, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Japan je zemlja