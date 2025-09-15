Umro legendarni srpski sportista! Tužne vesti pogodile našu zemlju: Bio je osvajač olimpijske medalje, pisao je najlepše stranice istorije!

Legendarni srpski džudista Slavko Obadov, preminuo je u 77. godini života, a tužne vesti potvrdila je njegova porodica.

Obadov je bio jedan od najuspešnijih džudista u istoriji jugoslovenskog sporta i prvi osvajač olimpijske medalje za džudo reprezentaciju Jugoslavije. Rođen je 12. jula 1948. godine u Zemunu, a u karijeri je osvojio preko 80 odličja. Na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine osvojio je bronzanu medalju i na taj način ispisao najlepše stranice istorije. Za sportsku karijeru dugu 58 godina i doprinos ovom sportu dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima