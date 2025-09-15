Imao je 120 kg i seo Mihi na kolena: Siniša nije video jačeg od "Ciganina" koji ruši medvede

Preminuo je legendarni jugoslovenski sportista, džudista Slavko Obadov.

Osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1976. godine imao je uspešnu akademsku karijeru, kao profesor u Novom Sadu - a pored toga radio je i kao kondicioni trener Vojvodine za koju je tih godina igrao Siniša Mihajlovića. Dvojica slavnih sportista dobro su se poznavali, a Obadov je imao ogromne zasluge za Mihin uspeh. Zapravo, možda mu je baš on spasao karijeru jer je bio jedini koji je Mihajlovića savetao da ne ode na operaciju, već da mu dopusti da isproba