Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Morava info
Od danas sve banke obavezne da ponude kredite po nižim kamatama: Računica na primeru od pola miliona dinara

Sve banke u Srbiji su od danas, 15. septembra u obavezi da klijentima ponude potrošačke, gotovinske i stambene kredite po novim, nižim kamatama.

Banke u Srbiji obavezne su da od danas smanje kamatne stope na potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene i penzionere čija su primanja manja od 100.000 dinara, Kako je ranije objavila Narodna banka Srbije, ovi kreditni proizvodi pod povoljnijim uslovima trebalo bi da budu objavljeni kao posebna ponuda banaka na njihovim sajtovima. Ovi proizvodi podrazumevaju dinarske, potrošačke i gotovinske kredite do milion dinara, dinarske kredite za refinansiranje
