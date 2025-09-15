„Traktor stiže, huljo moja“: Poljoprivrednici iz cele Vojvodine krenuli na protest u Novom Sadu

Nedeljnik pre 45 minuta
„Traktor stiže, huljo moja“: Poljoprivrednici iz cele Vojvodine krenuli na protest u Novom Sadu

Traktori iz Srema, Banata i Bačke krenuli su put Novog Sada pred veliki protest poljoprivrednika ispred zgrade Banovine u Novom Sadu, piše 021.rs.

Protest počinje u 12 časova. Ovaj skup organizuje više organizacija poljoprivrednika u Srbiji, a podržali su ih i studenti sloganom „Traktor stiže, huljo moja“. Predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Milan Bogunović naveo je za Novu S da zemljoradnici ove godine nisu dobili ništa od subvencija, a proizvođači kukuruza su zbog suše imali izuzetno lošu godinu. On je rekao da će oni ceo dan ostati u Novom Sadu, a da će u predstojećem periodu
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog…

BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog fakulteta

Nova pre 15 minuta
Dva protesta oko podneva u Novom Sadu: Okupljanje građana ispred Banovine i Pravnog fakulteta

Dva protesta oko podneva u Novom Sadu: Okupljanje građana ispred Banovine i Pravnog fakulteta

Nova pre 15 minuta
VIDEO: Paori stigli u Novi Sad, blokiran saobraćaj kod Banovine

VIDEO: Paori stigli u Novi Sad, blokiran saobraćaj kod Banovine

Radio 021 pre 25 minuta
(VIDEO)"Traktor stiže, huljo moja": Poljoprivrednici iz cele Vojvodine krenuli na veliki protest u Novom Sadu

(VIDEO)"Traktor stiže, huljo moja": Poljoprivrednici iz cele Vojvodine krenuli na veliki protest u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Protest poljoprivrednika: Traktori iz Srema, Banata i Bačke se slivaju ka Novom Sadu

Protest poljoprivrednika: Traktori iz Srema, Banata i Bačke se slivaju ka Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Ceo Novi Sad na nogama: poljoprivrednici, studenti, roditelji

Ceo Novi Sad na nogama: poljoprivrednici, studenti, roditelji

Mašina pre 1 sat
Poljoprivrednici danas protestuju u Novom Sadu: Dolaze traktorima do pokrajinske Vlade i Skupštine

Poljoprivrednici danas protestuju u Novom Sadu: Dolaze traktorima do pokrajinske Vlade i Skupštine

Nova ekonomija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadBanatBačka

Društvo, najnovije vesti »

Mitić: Situacija na Medicinskom fakultetu u Nišu stabilna, sve spremno za 1. novembar

Mitić: Situacija na Medicinskom fakultetu u Nišu stabilna, sve spremno za 1. novembar

RTV pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog…

BLOG UŽIVO Na desetine traktora parkirano ispred Pokrajinske vlade u Novom Sadu: Počelo okupljanje građana i ispred Pravnog fakulteta

Nova pre 15 minuta
Xv FEDIS: Festival drama i serija od 7. do 9. oktobra u Domu omladine Beograda

Xv FEDIS: Festival drama i serija od 7. do 9. oktobra u Domu omladine Beograda

Blic pre 0 minuta
Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2 odsto nego pre godinu dana

Prosečna penzija od januara do juna realno veća za 6,2 odsto nego pre godinu dana

Blic pre 15 minuta
RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

RHMZ objavio prognozu za celu nedelju: Novo nevreme stiže nam već sutra

Nova pre 15 minuta