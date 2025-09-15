„Traktor stiže, huljo moja“: Poljoprivrednici iz cele Vojvodine krenuli na protest u Novom Sadu

Traktori iz Srema, Banata i Bačke krenuli su put Novog Sada pred veliki protest poljoprivrednika ispred zgrade Banovine u Novom Sadu, piše 021.rs.

Protest počinje u 12 časova. Ovaj skup organizuje više organizacija poljoprivrednika u Srbiji, a podržali su ih i studenti sloganom „Traktor stiže, huljo moja“. Predstavnik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Milan Bogunović naveo je za Novu S da zemljoradnici ove godine nisu dobili ništa od subvencija, a proizvođači kukuruza su zbog suše imali izuzetno lošu godinu. On je rekao da će oni ceo dan ostati u Novom Sadu, a da će u predstojećem periodu