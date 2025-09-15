U Srbiji danas posle oblačnog jutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
U Srbiji će danas na severu i zapadu, posle umereno oblačnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, sa najvišom temperaturom do 27 stepeni.

U ostalom delu zemlje ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok će od sredine dana biti suvo uz postepeno razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ). Vetar će biti slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 stepena do 27 stepeni. U Beogradu će, posle umereno oblačnog jutra, tokom dana
