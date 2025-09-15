Atlantski ciklon juriša ka Srbiji! Stiže nevreme iz Evrope, evo kada se očekuju olujni udari vetra i kiša

Alo pre 2 sata
Atlantski ciklon juriša ka Srbiji! Stiže nevreme iz Evrope, evo kada se očekuju olujni udari vetra i kiša

Veliki ciklon sa Atlantika, koji trenutno pustoši zapadnu Evropu, stiže i u Srbiju, i to već sutra uveče i tokom noći ka sredi, upozoravaju meteorolozi

Olujni sistem se formirao iznad Severnog mora, a već je zahvatio Francusku, Britanska ostrva, zemlje Beneluksa, Nemačku, Dansku i jug Skandinavije, gde donosi obilne padavine i vetrove brzine i do 100 km/h! U narednih 24 sata, nevreme se kreće ka Baltičkom moru i centralnoj Evropi, a hladni front će udariti i na Srbiju, donoseći drastičnu promenu vremena. radar vreme Dok se danas u našoj zemlji uživa u pretežno sunčanom i toplom vremenu – sa temperaturama do 28
