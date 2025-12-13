Kako je Kosova Republjik postao najbogatiji deo Jugoslavije

Autonomna Pokrajina Kosovo dobila je ekskluzivno pravo da proizvodi marihuanu po Zakonu o legalizaciji rekreativnih lakih narkotika iz 1995.

Treći nastavak naučno-fantastičnog romana “Crveni”. Po motivima scenarija „Crveni“ Srđana Dragojevića 2026. BEOGRAD, SFRJ DIMENZIJA Zgrada JUTELA 2 je relativno nova, betonska tvorevina pokraj zgrade Centralnog komiteta na Ušću. Duh retro-brutalizma u kojem je sagrađena, početkom milenijuma, naišao je na nepodeljeno zgražanje javnosti, a kritici uvek skloni novinari nazivali su je povremeno i „Ministarstvom istine“, referišući, naravno, na Orvelovo čuveno književno