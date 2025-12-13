Kako je Kosova Republjik postao najbogatiji deo Jugoslavije

Velike priče pre 12 minuta  |  Piše Srđan Dragojević
Kako je Kosova Republjik postao najbogatiji deo Jugoslavije

Autonomna Pokrajina Kosovo dobila je ekskluzivno pravo da proizvodi marihuanu po Zakonu o legalizaciji rekreativnih lakih narkotika iz 1995.

Treći nastavak naučno-fantastičnog romana “Crveni”. Po motivima scenarija „Crveni“ Srđana Dragojevića 2026. BEOGRAD, SFRJ DIMENZIJA Zgrada JUTELA 2 je relativno nova, betonska tvorevina pokraj zgrade Centralnog komiteta na Ušću. Duh retro-brutalizma u kojem je sagrađena, početkom milenijuma, naišao je na nepodeljeno zgražanje javnosti, a kritici uvek skloni novinari nazivali su je povremeno i „Ministarstvom istine“, referišući, naravno, na Orvelovo čuveno književno
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

RTV pre 5 sati
Dvojica muškaraca sa Kosova povređena nakon pada sportskog aviona u Severnoj Makedoniji

Dvojica muškaraca sa Kosova povređena nakon pada sportskog aviona u Severnoj Makedoniji

Danas pre 5 sati
SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

Radio sto plus pre 13 sati
SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

N1 Info pre 13 sati
SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

SKOJ traži da Srbija bojkotuje Evroviziju zbog učešća Izraela

Beta pre 13 sati
Kurti otkrio razloge sukoba sa Amerikom

Kurti otkrio razloge sukoba sa Amerikom

Vesti online pre 16 sati
Zaboravljeni as srpskog fudbala koga pamte po golu Barseloni

Zaboravljeni as srpskog fudbala koga pamte po golu Barseloni

BBC News pre 19 sati

Ključne reči

KosovoMarihuanaKosovo i MetohijaJugoslavijalegalizacija

Društvo, najnovije vesti »

Kako je Kosova Republjik postao najbogatiji deo Jugoslavije

Kako je Kosova Republjik postao najbogatiji deo Jugoslavije

Velike priče pre 12 minuta
Da li ste se upecali na “rage bait”?

Da li ste se upecali na “rage bait”?

Velike priče pre 22 minuta
AKADEMAC: Balans i emocionalna inteligencija (RTV1 u 12.05)

AKADEMAC: Balans i emocionalna inteligencija (RTV1 u 12.05)

RTV pre 1 sat
Odbor nastavlja raspravu o kandidatima nacionalnih manjina za REM

Odbor nastavlja raspravu o kandidatima nacionalnih manjina za REM

RTV pre 3 sata
Nestvarno šta vozači stariji od 75 godina u ovoj zemlji moraju da urade da bi obnovili vozačku dozvolu: Ovako je u Srbiji

Nestvarno šta vozači stariji od 75 godina u ovoj zemlji moraju da urade da bi obnovili vozačku dozvolu: Ovako je u Srbiji

Blic pre 2 sata