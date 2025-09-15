Mitrovčani, organizujte utorak: Pogledajte šta vas očekuje

Sremska Mitrovica – Utorak je pred nama, a evo pregleda najvažnijih informacija koje mogu da vam pomognu da isplanirate dan u gradu.

U Sremskoj Mitrovici utorak će biti pretežno sunčan, ali uz moguću prolaznu kišu u večernjim satima. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša dnevna do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza pokazuje da će većina hroničnih bolesnika i meteoropata osećati blage tegobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima i reumatičarima. Isključenja struje: Zbog planiranih radova na elektro-mreži, u utorak 16. septembra 2025. godine doći će do isključenja električne