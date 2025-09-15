Serije "The Pitt" i „Studio“ dominirale na dodeli Emija, favorit "Severance" izvisio

RTS pre 9 sati
Saga iz urgentnog centra u Pitsburgu "The Pitt" proglašena je za najbolju televizijsku dramu godine, dok je satira o svetu šoubiznisa "The Studio" krunisana kao najbolja komedija na ovogodišnjoj dodeli nagrada Emi.

Serija The Pitt iz produkcije HBO-a iznenadila je pobedom nad Severance, dramom o korporativnoj moći, koja je na svečanost u Los Anđelesu stigla sa najviše nominacija. Zvezda serije The Pitt Noa Vajli osvojio je svoj prvi Emi, dobivši nagradu za najboljeg glumca u drami. Prethodno je pet puta bio nominovan za ulogu u medicinskoj drami Urgentni centar, ali nikada nije pobedio. „Kakav san je ovo bio. Svima koji večeras odlaze ili dolaze sa smene – hvala vam što
